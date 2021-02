ALTEN : dopé aux brokers

Alten (+4,95% à 91,10 euros) figure depuis l'ouverture parmi les principales progressions de l'indice SBF 120, galvanisé par plusieurs relèvement de conseil de brokers, et en particulier celui d'Exane BNP Paribas. Le très influent bureau d'études a rehaussé son opinion de Sous-performance à Neutre et rehaussé son objectif de cours de 70 euros à 80 euros. Aucune précision supplémentaire n'est pour l'heure disponible. Invest Securities est pour sa par passé de Neutre à Achat avec un objectif de cours relevé de 96 euros à 110 euros.



" Les perspectives du groupe nous apparaissent sous un jour de plus en plus favorable ", explique le broker. Selon lui, Alten devrait parvenir à régler son problème d'intercontrat additionnel lié à la crise d'ici l'été sans que cela pèse sur ses coûts exceptionnels, la reprise dans l'automobile devient plus visible et la marge devrait se redresser en 2021.



Ce plus grand optimisme vis-à-vis du groupe d'ingénierie et de conseil en technologies intervient deux jours après l'annonce de résultats 2020 en net repli du fait de la baisse de l'activité provoquée par le Covid. Le résultat opérationnel d'activité a ainsi chuté de 45,4% à 142,4 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 6,1% contre 9,9% en 2019.



" Le recours aux dispositifs de chômage partiel, la maîtrise des coûts (SG&A, quasi gel des recrutements, réduction des effectifs...) ont permis de limiter le recul de la marge opérationnelle et ce malgré les coûts additionnels engendrés par la pandémie " a précisé la société.



Déjà publiée, l'activité d'Alten a reculé de 11,1% à 2,33 milliards d'euros en 2020, dont -20% en France et -4,4% à l'International. A périmètre et change constants, l'activité décroit de 12,9% : -19,5% en France et -7,9% hors de France.



La trésorerie nette s'établit à 195,6 millions d'euros à fin décembre 2020, en nette amélioration par rapport aux 74,9 millions d'euros de fin 2019.



" De l'évolution de la situation sanitaire dépendra le calendrier de la reprise et le retour de la croissance organique, normalement au second semestre 2021 ", a déclaré le groupe en termes de perspectives.



Pour accélérer son développement et se renforcer dans les secteurs et activités stratégiques, Alten poursuivra sa stratégie de croissance externe ciblée.