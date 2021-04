ALTEN en tête du SBF 120 : le premier trimestre surprend favorablement

Alten s'est installé à la première place de l'indice SBF 120 grâce à un gain de 6,69% à 108,5 euros, le groupe d'ingénierie et conseil en technologies ayant connu un début d'année mois mauvais que prévu. Les revenus ont reculé de 1,3% à 681,1 millions d'euros au premier trimestre 2021, pénalisés par la France où ils ont chuté de 12,7%. Ils ont en revanche progressé de 6,8% à l'International. A périmètre et change constants, l'activité a décru de 9,6%, dont de 15,3% en France et de 5,6% hors de France. Le chiffre d'affaires est supérieur de 7% à la prévision d'Invest Securities.



Le broker souligne qu'il dessine " une trajectoire de reprise brutale, alors que l'activité était restée en très fort recul aux troisième et quatrième trimestre 2020 ". Il s'élevait à - 19,4% et - 17,4%.



Il ajoute que les moindres décroissances dans l'auto et l'aéro ont aidé. Ces deux secteurs ont représenté respectivement 17% et 12,1% de l'activité l'année dernière.



" La reprise de l'activité, perceptible au dernier trimestre 2020, s'est confirmée début 2021 " a commenté Alten. Progressivement, le taux d'activité s'améliore pour atteindre 90 % en mars 2021. Au premier trimestre 2021, il s'est établi à 88,5 % versus 89,8 % l'an passé.



Les secteurs de l'Automobile et de l'Aéronautique Civil restent fortement impactés par la crise sanitaire. La reprise est progressive dans ces deux secteurs. Le Ferroviaire/Naval, la Défense & Sécurité, les Sciences de la Vie et l'Industrie sont en croissance depuis le début d'année.



" L'intensité de la reprise dépendra évidemment de l'évolution de la crise sanitaire mais le retour de la croissance organique pourrait intervenir dès le troisième trimestre 2021 " a indiqué Alten à propos de ses perspectives.



Dans le même temps, Alten continuera à se renforcer dans des secteurs et activités stratégiques en poursuivant sa stratégie de croissance externe ciblée afin d'accélérer son développement.



3 acquisitions ont déjà été réalisées en 2021 : au UK/Finlande : une société spécialisée dans le conseil et la formation Agile (revenus de 9,5 millions d'euros, 65 consultants); en Allemagne : une société spécialisée en Conseil en Ingénierie (principalement dans le secteur Automobile) (chiffre d'affaires : 10 millions, 90 consultants) et en France : une société spécialisée dans la transformation et digitalisation des systèmes d'information (revenus : 37 millions, 280 consultants).