ALTEN : partenaire de Microsoft, certifié Gold

ALTEN s'est associé à Microsoft pour proposer des solutions accélérant la convergence IT-OT et la digitalisation des services de ses clients. Le Groupe a atteint le niveau Gold, plus haut niveau de certification, sur 7 compétences, ainsi que le niveau Silver sur 1 compétence. Ces certifications, obtenues en reconnaissance des compétences des équipes ALTEN, notamment sur les services Cloud, Data et Développement des solutions Microsoft, viennent également récompenser les initiatives du Groupe en faveur de la formation de ses collaborateurs.

Un partenariat bilatéral : la compétence au service de nouveaux horizons métiers

Depuis février 2021, ALTEN travaille main dans la main avec Microsoft à l'élaboration d'une stratégie partenaire porteuse de sens et bilatérale.

Pour Microsoft, en tant que Cloud Provider, l'enjeu résidait dans la nécessité de s'entourer de sociétés capables de compléter son éventail de compétences et d'expertises sur ses solutions, de manière à ce que ses applications soient intégrées dans le Cloud public avec une approche best practices. En effet, sur l'ensemble des transformations Cloud observées, le facteur clé de réussite se matérialise par la capacité à mobiliser les bonnes compétences auprès d'experts tels que les Data Engineers, Cloud Engineers et Développeurs d'applications natives.

Cette initiative a ouvert la voie à ALTEN à un positionnement sur les nouveaux métiers du Cloud, à travers deux leviers.

Tout d'abord, la création et la mise à disposition de contenus, à des fins de formation et de certification, pour accompagner les consultants du Groupe dans leur perfectionnement sur ces technologies en vogue : en quelques mois, plus de 50 personnes ont été certifiées grâce aux plateformes mises en place. Experts en Data, Cloud, Sécurité… tels sont les profils concernés. Parmi cet effectif de personnes formées, ALTEN a également tenu à intégrer des Business Managers et des recruteurs pour qu'ils puissent disposer des bonnes bases quant à l'accompagnement des consultants dans leur montée en compétences et des clients dans l'identification de leurs enjeux techniques et technologiques liés au Cloud.

Ensuite, le développement de solutions et offres dédiées sur le périmètre Microsoft, permettant d'apporter une valeur différenciante aux clients dans leur transformation digitale. Pour y parvenir, ALTEN a mobilisé sa connaissance des enjeux métiers et des technologies Microsoft ainsi que sa capacité à fournir des services adaptés aux besoins des clients, aussi bien vis-à-vis du mode de delivery que de la qualité de service.

Compétences : un ramp-up très rapide

Avec la mise en place de projets clients relatifs aux solutions Microsoft, ALTEN a atteint des niveaux de performance lui permettant de concrétiser ses engagements vis-à-vis de ses clients du secteur et de décrocher la certification Microsoft Gold sur 7 compétences :

Windows & Devices

Datacenter

Data Platform

Data Analytics

Cloud Platform

Application Development

Application Integration

ALTEN est également certifié Silver dans le domaine de la sécurité.

Ces 8 certifications obtenues en moins d'un an sont le signe d'un ramp-up très rapide sur les compétences Microsoft, justement rendu possible par la structuration d'un partenariat avec des objectifs de formation, de certification et de valorisation des prestations sur lesquelles ALTEN accompagnait déjà ses clients.

Green IT, FinOps, Industrie 4.0 : des offres dédiées pour réussir la transformation digitale

Au cœur des offres structurées par Microsoft et ALTEN figure notamment le numérique responsable. Grâce à l'outillage fourni par le géant de l'IT et pour concrétiser ses engagements et ceux d'ALTEN en la matière, l'enjeu se situe dans la capacité à pouvoir accompagner les clients du secteur dans leur démarche Green IT et « IT for Green ». En d'autres termes, il est question de mettre en place des outils et des solutions écoresponsables via l'apport du Green Code, du Dev Green Ops et de l'écoconception. ALTEN travaille notamment aux Pays-Bas sur des projets « IT for Green » dont l'objectif est de pouvoir, sur la base de technologies Microsoft, fournir des solutions plus écologiques et économiques : gestion opérationnelle de serres agricoles, projets d'IoT et d'IA pour gérer la détection de mauvaises herbes…

En parallèle, les équipes concentrent leurs efforts sur des problématiques autour du FinOps. Enfin, en étroite collaboration avec la Direction de l'Innovation du Groupe ALTEN, des travaux sont menés sur des offres orientées Industrie 4.0, prédictibilité de maintenance et optimisation de la Supply Chain.

Dans la perspective du renforcement de ce partenariat avec Microsoft et de son expertise, ALTEN ambitionne un passage au niveau Gold sur la partie sécurité en 2022 et l'atteinte de certifications Advanced Specializations sur différents outils, notamment la plateforme Microsoft Azure.

Propos recueillis auprès de Pascal Deshayes, Practice Manager Cloud & Infra ALTEN.