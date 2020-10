ALTEN : prévoit un recul de l'activité de 13% en 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au troisième trimestre, l’activité d'Alten a reculé de 18,6% à 524,20 millions d'euros, dont -27% en France et -12,4% à l’International. A données constantes, le chiffre d’affaires a reculé de 19,4%. En France, la décroissance organique a atteint 26,6% ; elle est de 14% à l’international. Malgré une amélioration de 6 points par rapport au second trimestre 2020, le taux d’activité du troisième trimestre 2020 reste faible à 84% (92% au troisième trimestre 2019)." La reprise de l'activité, très mesurée au troisième trimestre, devrait s'affermir au dernier trimestre, a indiqué le spécialiste de l'ingénierie et du conseil en technologie. Elle sera toutefois très progressive en raison des secteurs Automobile et Aéronautique pour lesquels les perspectives de rebond sont plus lointaines."En conséquence, Alten s'attend à ce que le recul de l'activité au second semestre soit probablement proche de celui du deuxième trimestre. Sur l'année 2020, il devrait s'établir à environ 13% en l'état actuel de la situation économique et sanitaire.