Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 26 avril 2021

© AOF 2021

ALTENLe spécialiste de l'ingénierie et du conseil publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.ERAMETLe groupe minier publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.FOUNTAINE PAJOTLe spécialiste des catamarans de croisière publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.MICHELINLe fabricant de pneumatiques publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.BICLe fabriquant d'articles de papeterie de briquets et de rasoirs publiera ses résultats du premier trimestre.BIOMERIEUXLe spécialiste du diagnostic in vitro publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.COFACELa société d'assurance-crédit publiera (après Bourse) ses résultats du premier trimestre.LAGARDERELe groupe de contenus publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.SCHNEIDER ELECTRICLe spécialiste des produits de gestion d'électricité et des automatismes publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.SECHE ENVIRONNEMENTLe spécialiste de la valorisation et du traitement des déchets publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.SMCPLe groupe de prêt-à-porter publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.ADPLe groupe aéroportuaire publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre .DASSAULT SYSTEMESL'éditeur de logiciels spécialisé dans la conception 3D publiera ses résultats du premier trimestre.MERSENL'expert des spécialités électriques et des matériaux en graphite publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre .SANOFILe groupe pharmaceutique publiera ses résultats du premier trimestre.SCORLe groupe de réassurance publiera ses résultats du premier trimestre.SOLUTIONS 30Le groupe spécialisé dans les solutions pour les nouvelles technologies publiera ses résultats annuels.SOPRA STERIAL'entreprise de services du numérique publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre .TF1Le groupe audiovisuel publiera ses résultats du premier trimestre.UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELDLa foncière spécialisée dans les centres commerciaux publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre .VALEOL'équipementier automobile publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre .AIRBUSLe géant aéronautique publiera ses résultats du premier trimestre.CAPGEMINIL'entreprise de services du numérique publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre .IMERYSLe groupe de spécialités minérales publiera ses résultats du premier trimestre.NEXANSLe spécialiste des câbles publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre .SAINT GOBAINLe groupe spécialisé dans la production, la transformation et la distribution de matériaux publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.STMICROELECTRONICSLe spécialiste des puces électroniques publiera ses résultats du premier trimestre.SUEZLe groupe de services à l'environnement publiera ses résultats du premier trimestre.TOTALLe groupe pétrolier publiera ses résultats du premier trimestre.VERALLIALe spécialiste de l'emballage en verre publiera ses résultats du premier trimestre.BNP PARIBASLe groupe bancaire publiera ses résultats du premier trimestre.SAFRANL'équipementier pour l'aérospatiale et la défense publiera ses résultats du premier trimestre.SPIELe spécialiste des services multitechniques, allant de la conception à la maintenance des installations électriques, mécaniques et climatiques publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.