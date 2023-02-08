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Alten : Document AMF CP. 2023DD883692

08/02/2023 | 18:24
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2023DD883692

07 février 2023

FR0000071946 - DD155120

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Pierre BONHOMME, DIRECTEUR EXECUTIF ALTEN FRANCE ET UK

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ALTEN

LEI : 969500Y7G9TY7Y24GN07

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 28 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition gratuite d'actions

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 15.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 15.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 07 février 2023

COMMENTAIRES :

ACTIONS ACQUISES AU COURS DE REFERENCE DE 119,90 €

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Alten SA published this content on 08 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 February 2023 17:22:56 UTC.


© Publicnow 2023
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PER 2022 17,7x
Rendement 2022 0,91%
Capitalisation 4 971 M 5 317 M -
VE / CA 2022 1,31x
VE / CA 2023 1,17x
Nbr Employés 49 600
Flottant 82,4%
Graphique ALTEN
Durée : Période :
Alten : Graphique analyse technique Alten | Zonebourse
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Objectif de cours Moyen 161,69 €
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Marc Eisenberg Independent Director
Philippe Tribaudeau Lead Independent Director
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Secteur et Concurrence
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ALTEN25.34%5 317
ACCENTURE PLC7.86%181 252
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.6.63%153 374
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION-3.58%122 817
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.-5.06%93 962
INFOSYS LIMITED3.59%77 666