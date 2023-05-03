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Alten : Document AMF CP. 2023DD897902

03/05/2023 | 18:26
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2023DD897902

02 mai 2023

FR0000071946 - DD156370

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

PIERRE BONHOMME, Directeur Exécutif ALTEN France et UK

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ALTEN

LEI : 969500Y7G9TY7Y24GN07

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 28 avril 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 155.4413 Euro

VOLUME : 4 144.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 155.4413 Euro

VOLUME : 4 144.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 02 mai 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Alten SA published this content on 03 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 May 2023 16:25:19 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2022 286 M 314 M -
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PER 2022 18,2x
Rendement 2022 0,87%
Capitalisation 5 192 M 5 703 M -
VE / CA 2022 1,37x
VE / CA 2023 1,15x
Nbr Employés 54 100
Flottant 82,0%
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Alten : Graphique analyse technique Alten | Zonebourse
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Objectif de cours Moyen 175,75 €
Ecart / Objectif Moyen 14,9%
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Var. 1janvCapi. (M$)
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