Alten : Invest Securities revalorise

Invest Securities a relevé son objectif de cours de 144 euros à 148 euros et confirmé sa recommandation Neutre sur Alten après la publication des résultats 2022. Le bureau d’études a relevé ses attentes pour intégrer le taux d’impôts sur les sociétés plus faible, mais juge limité le potentiel de revalorisation. « Quand bien même la marge 2022 est légèrement supérieure aux attentes et à la guidance, c’est surtout sur le volet de la croissance qu’Alten est en mesure de surprendre », souligne l’analyste.