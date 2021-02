Alten : Résultats annuels ALTEN 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris le 23/02/2021 17H40

RESULTATS ANNUELS 2020

 ACTIVITE ET MARGE OPERATIONNELLE D'ACTIVITE IMPACTEES PAR LA CRISE SANITAIRE

 DIX ACQUISITIONS REALISEES EN FRANCE ET A L'INTERNATIONAL EN 2020 ET 2021

En Millions d'Euros 2019 2020 Var. Chiffre d'affaires  France

 International 2 624,0 1 134,5 1 489,5 2 331,9 907,5 1 424,4 ‐ 11,1%

‐ 20,0%

‐ 4,4% Résultat Opérationnel d'activité En % du chiffre d'affaires 260,8 9,9% 142,4 6,1% ‐ 45,4% Résultat Opérationnel En % du chiffre d'affaires 238,2 9,1% 119,2 5,1% ‐ 49,9% Résultat net part du Groupe En % du chiffre d'affaires 164,2 6,3% 98,0 4,2% ‐ 40,3% Free Cash flow En % du chiffre d'affaires 160,3 6,1% 246,8 10,6% + 54,0% Trésorerie nette 74,9 195,6 + 161,0% Effectif 37 200 33 800 ‐ 9,1%

Audit en cours

ACTIVITE 2020 IMPACTEE PAR LA CRISE SANITAIRE: ‐ 11,1%

Le chiffre d'affaires s'est établi à 2 331,9 M€ en baisse de 11,1% par rapport 2019. A données constantes, l'activité décroît de 12,9% (‐ 19,5% en France ; ‐ 7,9% hors de France), fortement impactée par la crise sanitaire.

Les secteurs de l'Automobile et de l'Aéronautique Civile ont été particulièrement touchés par la crise.

A l'inverse, le Ferroviaire, Naval, les Sciences de la Vie et l'Energie (hors Oil & Gas) ont bien résisté et sont toujours en croissance.

En conséquence, la France, l'Allemagne, la Suède, le UK et les Etats‐Unis où le poids des secteurs automobile et/ou aéronautique civil est important ont subi un recul notable de leur activité sur l'année. L'Europe du Sud, la Suisse et l'Asie‐Pacifique réalisent de bonnes performances.

RESULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE : 6,1% DU CA

Le résultat opérationnel d'activité s'élève à 142,4 millions d'euros, soit 6,1% du CA. Le recours aux dispositifs de chômage partiel, la maîtrise des coûts (SG&A, quasi gel des recrutements, réduction des effectifs…) ont permis de limiter le recul de la marge opérationnelle et ce malgré les coûts additionnels engendrés par la pandémie.

1

RESULTAT OPERATIONNEL :

Le résultat opérationnel s'élève à 119,2 M€ (soit 5,1% du CA). Il comprend 7,9 M€ de paiements en actions et 15,3 M€ de coûts non récurrents principalement constitués de coûts de restructuration (7,0 M€), d'honoraires d'acquisition (5,8 M€) et de coûts liés aux redressements fiscaux (2,5 M€).

RESULTAT NET PART DU GROUPE :

Le résultat financier s'établit à 14,1 M€ principalement dû à des plus‐values sur cession de titres de participation. Après prise en compte de la charge d'impôt pour 36,9 M€, du résultat des sociétés mises en équivalence pour 1,4 M€ et des intérêts minoritaires pour 0,2 M€, le résultat net part du Groupe s'établit à 98,0 M€.

TRESORERIE NETTE : 195,6 M€ / GEARING : ‐ 16,1%

La marge brute d'autofinancement IFRS16 s'est établie à 188,7 M€, en diminution de 41,1% par rapport à 2019, en ligne avec le recul du ROA (‐ 45,4%). La diminution du Besoin en Fonds de Roulement de 168,9 M€ est principalement due à la réduction du poste clients (en lien avec la baisse de l'activité) et à une amélioration du DSO. Le free cashflow s'élève à 295,3 M€ à 12,7% du chiffre d'affaires. Hors impact IFRS16, le free cash flow s'élève à 246,8 M€ soit 10,6%, en hausse de 54,0% par rapport à 2019 (160,3 M€).

Après prise en compte des variations de périmètre (‐122,2 M€), des autres flux de financement (‐3,9 M€) et en l'absence de paiement de dividendes cette année, la trésorerie nette s'établit à 195,6 M€ à fin décembre 2020 (74,9 M€ en 2019).

CROISSANCE EXTERNE : 9 ACQUISITIONS ET 3 CESSIONS EN 2020 - 1 ACQUISITION EN 2021

ALTEN a accéléré son développement par croissance externe et a réalisé 10 acquisitions (9 en 2020, 1 en 2021) :

 En Asie : deux sociétés, l'une spécialisée dans l'IT et l'autre dans le Software développement (CA : 34,5 M€, 580 consultants).

 Aux Etats‐Unis / Ukraine : une société spécialisée dans le software développement (CA : 7,5 M€, 110 consultants).

 En Allemagne : deux sociétés, de Conseil en Ingénierie (CA : 43 M€, 400 consultants).

 En Italie : deux sociétés, l'une spécialisée dans la Data science , l'autre dans les Infra IT et Digital (CA : 97 M€, 1 185 consultants).

 En France : deux sociétés, l'une spécialisée dans les Infrastructures IT (CA : 32 M€, 180 consultants), l'autre dans la transformation des systèmes d'information (CA : 38 M€, 280 consultants), en février 2021.

 Au Portugal : une société spécialisée dans l'Infra IT et le Digital (CA : 27 M€, 400 consultants).

ALTEN a également cédé 3 sociétés non stratégiques en 2020 :

 Une société en Chine spécialisée dans le prototypage automobile (CA : 6 M€, 160 consultants).

 Deux sociétés en France spécialisées dans le support et maintenance Réseaux et Manufacturing (CA : 21 M€, 360 consultants).

PERSPECTIVES 2021 :

Les secteurs de l'Automobile et Poids lourds, de l'Aérien et de l'Aéronautique civil ont été fortement impactés par la crise. Le secteur Automobile devrait néanmoins commencer à rebondir en 2021, au contraitre de l'Aéronautique civil. Les autres secteurs d'activité devraient renouer progressivement avec leur rythme de croissance normatif.

La reprise de l'activité devrait s'affermir courant 2021.

De l'évolution de la situation sanitaire dépendra le calendrier de la reprise et le retour de la croissance organique, normalement au second semestre 2021.

Pour accélérer son développement et se renforcer dans les secteurs et activités stratégiques, ALTEN poursuivra sa stratégie de croissance externe ciblée.

Prochaine publication : 26 avril après Bourse : Activité du 1er trimestre 2021

À propos d'ALTEN

Pour toutes informations:www.alten.com/investisseurs/ Contact journalistes : alten@hopscotch.fr

Leader Européen de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies (ICT), ALTEN réalise des projets de conception et d'études pour les Directions Techniques et DSI des grands comptes industriels, télécoms et tertiaires.

Le titre ALTEN est coté au compartiment A du marché d'Euronext Paris (ISIN FR0000071946), fait partie du SBF 120, de l'indice IT CAC 50 et du MIDCAP 100, et est éligible au SRD.

ANNEXE AU COMMUNIQUE DE PRESSE :

Définitions et rapprochement des indicateurs alternatifs de performance avec les indicateurs IFRS

Le Groupe ALTEN utilise des indicateurs alternatifs de performance choisis pour le suivi de ses activités opérationnelles. Le Groupe estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires permettant aux utilisateurs de l'information financière périodique d'apprécier de manière plus complète la performance du Groupe. Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires aux indicateurs IFRS.

Croissance du chiffre d'affaires à données constantes (ou croissance organique)

La croissance à données constantes (périmètre et change constants) est calculée en excluant les impacts de l'évolution des taux de change et de l'évolution du périmètre de consolidation sur la période.

L'impact de l'effet de change est déterminé par conversion du chiffre d'affaires de la période au taux de change moyen de l'exercice précédent.

L'impact du périmètre est déterminé en excluant pour les acquisitions, le chiffre d'affaires de la période et pour les cessions, le chiffre d'affaires de la période précédente, afin de rendre le périmètre de la période identique à celui de la période précédente.

Cet indicateur permet d'identifier la performance intrinsèque du Groupe en terme d'activité sur la période.

Evolution de l'activité 2020

En M€ Chiffre d'affaires 2019 Chiffre d'affaires 2020 Variation % Chiffre d'affaires à données constantes 2 613,4 2 276,5 ‐ 12,9% France 1 127,7 907,5 ‐ 19,5% International 1 485,7 1 369,0 ‐ 7,9% Variation de périmètre 10,6 66,6 2,2% France 6,8 ‐ ‐ 0,5% International 3,8 66,6 4,2% Effet de change ‐ 11,1 ‐ 0,4% France ‐ ‐ International ‐ 11,1 ‐ 0,7% Chiffre d'affaire Groupe 2 624,0 2 331,9 ‐ 11,1% France 1 134,5 907,5 ‐ 20,0% International 1 489,5 1 424,4 ‐ 4,4%

Résultat opérationnel d'activité

Le résultat opérationnel d'activité est le résultat opérationnel avant prise en compte des charges sur paiements en action, résultats de cession d'actifs significatifs, dépréciations des goodwill, et autres éléments significatifs et inhabituels enregistrés en autres charges et produits opérationnels.

La rémunération fondée sur le paiement en actions présentant des variations annuelles sensiblement disparates, cet agrégat, présenté dans les états financiers, permet de visualiser directement la performance opérationnelle du Groupe et en la rendant comparable d'une période à une autre.