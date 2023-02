Alten : a fait mieux que prévu en 2022

Alten cède 1,52% à 142,90 euros en dépit de la publication hier soir de résultats 2022 de qualité. Le spécialiste de l'ingénierie et des services IT fait l’objet de prises de bénéfices après avoir gagné plus de 20% depuis le 1er janvier. Son résultat net, part du groupe, a bondi de 120,2% à 457,6 millions d’euros, dont le résultat de cession d’une activité pour 216,3 millions d’euros.



Son résultat opérationnel d'activité a progressé de 31,2% à 419,60 millions d'euros, dépassant le consensus s'élevant à 399 millions d'euros. Alten explique que l'inflation des salaires a été partiellement compensée par des hausses de tarifs, grâce à une amélioration du taux d'activité, et à une gestion rigoureuse des coûts de structure.



Le résultat opérationnel d'activité a représenté 11,1% des revenus, en amélioration de 20 points de base, soutenu par une plus forte contribution de l'international, plus rentable. La rentabilité était attendue à 10,6%.



Déjà publié, le chiffre d'affaires a progressé de 29,3% à 3,78 milliards d'euros. À périmètre et change constants, la croissance est de 17,7%, dont une hausse de 12,3% en France et de 20,7% hors de France.



S'agissant de ses perspectives, le groupe a répété son message de fin janvier lors de la publication de ses revenus annuels.



" Le début de l'année 2023 s'inscrit dans la continuité des tendances observées sur 2022. La demande reste solide ", observe Alten. " La croissance de l'activité dépendra de l'évolution des environnements géopolitiques et macroéconomiques ". Le consensus anticipe pour 2023 un chiffre d'affaires de 4,107 milliards (+8,5%) et une marge d'Ebita de 10,2%.