Alten : croissance interne de 20,7% au premier trimestre

Alten a connu en début d'année une croissance dynamique dans la continuité de la fin 2022. La croissance de l’activité s’établit à 31,3% au premier trimestre 2022 à 894,6 millions d'euros : elle est de 18,9% en France et 38,6% à l’International. À périmètre et change constants, la croissance est de 20,7%, dont 14,9% en France et 24,2% hors de France.



Tous les secteurs d'activité sont en croissance, en particulier, les secteurs Finances/Tertiaire, de l'Électronique, de l'Automobile et de l'Aéronautique Civile. Ces deux derniers, fortement impactés par la crise Covid, bénéficient d'une dynamique de rattrapage.



" La croissance de l'activité dépendra de l'évolution des environnements sanitaires, géopolitiques et macroéconomiques, très instables... " a commenté le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies. Dans un contexte inchangé, Alten " devrait réaliser une croissance organique satisfaisante et poursuivra sa stratégie de croissance externe ciblée ".