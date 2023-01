Alten : départ du directeur général délégué

Alten a annoncé vendredi soir le départ de son directeur général délégué, Gérald Attia, qui a décidé de se consacrer à un nouveau projet professionnel.Arrivé chez Alten au moment de la création de l'entreprise, il y a 33 ans, il occupait depuis 1998 le poste de directeur général délégué en charge du développement et de l'international 2 (zone Asie, Amérique du Nord etEurope de l'Est).Il siégeait également au conseil d'administration de la société.Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities rappellent que le cadre dirigeant jouait un rôle 'crucial' au sein du groupe technologique, dont il chapeautait près de 40% de l'activité puisqu'il était à la tête des zones géographiques générant le principal moteur de la croissance organique.'Son départ, à priori non remplacé à ce stade, pourrait peser temporairement sur l'activité et ne manquera pas de questionner', poursuit la société de Bourse.'L'organisation et le sérieux en termes d'exécution chez Alten pourrait néanmoins limiter cet impact', ajoute Invest.A la Bourse de Paris, l'action Alten avançait de 0,8% dans les premiers échanges lundi matin, à comparer avec une hausse de 1% pour l'indice SBF 120.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.