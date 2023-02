PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies Alten a fait état jeudi d'une demande soutenue au début 2023, après avoir enregistré l'an passé une forte hausse de ses résultats.

Le groupe n'a pas fourni d'objectifs pour l'année en cours mais a indiqué que la demande sur ses marchés - restait "solide", dans la continuité des tendances observées en 2022. "La croissance de l'activité dépendra de l'évolution des environnements géopolitiques et macroéconomiques", a souligné Alten.

En 2022, le bénéfice net du groupe a plus que doublé, à 457,6 millions d'euros contre 207,8 millions d'euros en 2021.

Le résultat opérationnel s'est établi à 592,9 millions d'euros, en hausse de 105,7%. Il comprend un produit de cession de 216,3 millions d'euros. Alten a cédé fin décembre une activité "non stratégique" de consulting et de distribution de logiciels aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Le résultat opérationnel d'activité a quant à lui progressé de 31,2%, à 419,6 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 11,1%, contre 10,9% en 2021.

L'inflation des salaires a été compensée par des hausses de tarifs, une hausse du taux d'activité et une gestion rigoureuse des coûts de structure, a indiqué Alten dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires, déjà publié, s'est inscrit à 3,78 milliards d'euros, en hausse de 29,3% sur un an.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice net de 285 millions d'euros et un résultat opérationnel d'activité de 399 millions d'euros.

