Alten : gagne +5%, des analystes relèvent leurs objectifs

Le titre progresse de près de 5% en fin de matinée après l'annonce de ses résultats. Alten a publié des résultats annuels 2020 supérieurs aux attentes. Le résultat net part du groupe s'établi à 98 ME (Consensus 87 ME, Oddo BHF : 85 ME).



' Alten mentionne un potentiel retour à la croissance organique au 2ème semestre 2021 - en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Le groupe indique désormais que le secteur Automobile devrait 'commencer à rebondir' en 2021 au contraire de l'Aéronautique civil ' indique l'analyste.



' Suite à cette publication, nous maintenons nos prévisions de croissance organique 2021 (+1.5% organique avec un 1er semestre à -5% et un 2ème semestre à +8%) et de marge opérationnelle d'activité (8.0%) ' rajoute Oddo.



Oddo relève son objectif de cours à 105 E (contre 83 E) et relève son conseil à Surperformance (contre Neutre) ' étant donné le potentiel du titre qui a sous-performé dernièrement '.



Invest Securities estime que si les résultats 2020 n'ont pas apporté de surprise majeure, en dehors d'un FCF très supérieur aux attentes pour des raisons qui ont vocation à s'inverser sur les deux prochaines années, les perspectives du groupe apparaissent sous un jour de plus en plus favorable.



' Alten devrait parvenir à régler son problème d'intercontrat additionnel lié à la crise d'ici l'été sans que cela pèse sur ses coûts exceptionnels, la reprise dans l'automobile devient plus visible et la marge devrait se redresser en 2021 (+2,1pts selon IS) ' indique Invest Securities.



' Alors que le titre a sous-performé depuis 1 mois (-10,2pts), nous pensons qu'il s'agit d'une opportunité intéressante ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities relève sa recommandation à achat (contre neutre) avec un objectif de cours revu à 110E (contre 96E).



