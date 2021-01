Alten (ingénierie): le chiffre d'affaires 2020 a baissé de 11,1%

Paris (awp/afp) - La crise sanitaire a fait baisser de 11,1% le chiffre d'affaires de la société d'ingénierie et de technologies Alten, touchée par l'arrêt de nombreux projets de recherche et développement dans les industries aéronautiques et spatiales.

Les ventes ont atteint 2,331 milliards d'euros en 2020, soit un recul de 20% en France, et de 4,4% à l'international.

A périmètre et taux de change constant, le recul est de 12,9%.

"Les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique civile ont été particulièrement touchés par la crise. A l'inverse, le ferroviaire/naval, les sciences de la vie, et l'énergie (hors pétrole et gaz) affichent des croissances à deux chiffres", selon Alten.

La société ne publie aucune perspective pour 2021.

"De l'évolution de la situation sanitaire dépendra le calendrier de la reprise, son intensité et le retour de la croissance organique en 2021", indique-t-elle.

Alten précise qu'elle entend "poursuivre sa stratégie de croissance externe ciblée", malgré les difficultés rencontrées.

En 2020, Alten (environ 37.000 salariés) a acheté 9 sociétés, représentant un chiffre d'affaires cumulé de 241 millions d'euros, selon les données du communiqué de presse.

Le groupe a par ailleurs cédé 3 sociétés "non stratégiques", représentant 27 millions d'euros de chiffre d'affaires.

afp/rp