Alten : le CA recule de 8,9% au 3e trimestre

27/10/2020

Alten a enregistré un CA trimestriel de 1,76 milliard d'euros en recul de 8,9% par rapport au 3e trimestre 2019.

Le groupe a réalisé 39,1% du son CA en France, alors que l'activité a reculé de 18,2% dans l'Hexagone au 3e trimestre.



' La reprise de l'activité, très mesurée au troisième trimestre, devrait s'affermir au dernier trimestre. Elle sera toutefois très progressive en raison des secteurs Automobile et Aéronautique pour lesquels les perspectives de rebond sont plus lointaines. En conséquence, le recul de l'activité au deuxième semestre sera probablement proche de celui du deuxième trimestre. Sur l'année 2020, il devrait s'établir à environ 13% en l'état actuel de la situation économique et sanitaire ', estime le groupe.





