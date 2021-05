Alten : Une énergie au début prometteur

Agathe, Manager de Projet ALTEN pour Thermodyn

Récompensée par une nomination en finale des Trophées des Femmes de l'Industrie de l'Usine Nouvelle en 2020, dans la catégorie « Début Prometteur », Agathe a évolué depuis son début de carrière dans des univers très éloignés, tant sur le plan technique que géographique.

Après avoir décroché son diplôme d'Ingénieure avec une spécialisation mécanique/achats à Nevers, elle poursuit son apprentissage en automatisation auprès d'un constructeur automobile entre Paris et Valenciennes, avant de rejoindre ALTEN pour une mission d'Acheteuse auprès d'un fabricant de machines spéciales pour la plasturgie automobile à Rennes… Aujourd'hui, Agathe accompagne un client spécialisé dans les turbines et compresseurs au Creusot en Bourgogne !

« De nature curieuse, je me suis toujours intéressée à une multitude de thèmes techniques et j'apprécie cette polyvalence dans mon quotidien professionnel ».

Management de projet : « le sens du collectif »

En tant que Manager de projet ALTEN pour Thermodyn, Agathe assure le service après-vente sur des turbines (fourniture de pièces de rechange, intervention et mise à niveau) auprès de deux clients spécialistes de l'énergie nucléaire pour l'un, du militaire pour l'autre.

« Un poste à forte dimension technique, source d'apprentissage permanent. D'autant plus dans des secteurs à forts enjeux de sécurité, de fiabilité et de qualité », soutient Agathe. Et de poursuivre : « Assurer le service après-vente de ces turbines ne nécessite pas de connaître leur fonctionnement technique dans les moindres détails. Cela implique de garantir le bon déroulement des projets associés, depuis les besoins des clients jusqu'à ce que la pièce soit livrée ou l'intervention réalisée ».

Pour y parvenir, Agathe s'appuie sur tout un réseau d'experts et de fonctions support, sans lequel elle ne trouverait pas de sens à exercer son métier : « Avoir des responsabilités de management selon moi, ce n'est pas « être la cheffe de », mais c'est « travailler avec ». Travailler avec des ressources, c'est d'abord travailler avec des ressources humaines et tirer le meilleur parti du collectif, pour le faire progresser et progresser soi-même », assure-t-elle.

Un sens du collectif qu'Agathe apprécie tellement qu'elle a choisi d'endosser le rôle de Référente de Site ALTEN (RSI). Garante de la cohésion d'équipe et de la transmission des informations clés auprès des ingénieurs-consultants intervenant sur un même site client, Agathe est ainsi un point de contact privilégié grâce à sa position de relais entre le Responsable Commercial, le Responsable Ingénieur et le client.

Finaliste du Trophée « Début Prometteur » des Femmes de l'Industrie

« Ma curiosité pour la technique, je l'ai ressentie dès le plus jeune âge, quand je démontais des ordinateurs avec mon père et que je trouvais cela génial ! J'ai été confrontée aux stéréotypes et idées-reçues vis-à-vis d'un tel attrait, surtout dans mon environnement scolaire. Mais cela ne m'a pas empêchée de croire en moi et en mon projet de devenir Ingénieure ! ». Oser, s'investir, s'intéresser… Tels ont été les maîtres-mots d'Agathe pour arriver à ses fins : baccalauréat Sciences et Technologies Industrielles, classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs avant d'intégrer l'Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports.

« Les barrières de genre dans ces métiers techniques sont surtout à l'entrée : une fois mon école d'ingénieurs intégrée, j'ai pu constater que la mixité était appréciée. Preuve qu'il faut toujours persévérer quand on a une idée en tête ! ».

Persévérer, le propre de l'Ingénieur d'après Agathe, qui l'illustre avec un autre exemple extrait de son début de projet auprès de Thermodyn :

« Ce n'est pas parce que je ne connaissais pas toutes les spécificités techniques des turbines sur lesquelles je travaille que j'ai reculé. Un Ingénieur ne doit jamais se mettre de barrière, surtout quand il fait face à l'inconnu, qui peut toujours être intéressant pour lui. Mes compétences générales, complétées par les compétences spécifiques des experts avec lesquels je collabore et dont j'apprends, ont suffi pour trouver ma place au sein des équipes ».

Cette persévérance dont Agathe a toujours fait preuve, en tant que femme et professionnelle de l'industrie, a été récompensée par sa nomination en finale des Trophées des Femmes de l'Industrie de l'Usine Nouvelle en 2020, dans la catégorie « Début Prometteur ».

« Une certaine fierté et un beau clin d'œil à toutes celles et ceux qui ont bien voulu croire en ma certitude : celle de devenir Ingénieure un jour et de m'épanouir à travers ce métier ».

