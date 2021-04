Alten : entouré après son point d'activité

Alten bondit de plus de 7% et prend la tête du SBF120, au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires de 681,1 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2021, en repli de 1,3% en comparaison annuelle (-9,6% à périmètre et changes constants).



Réagissant à cette publication, Invest Securities intègre le titre à sa 'Sélection', tout en réaffirmant sa recommandation 'achat' et en relevant son objectif de cours de 110 à 128 euros, mettant en avant une 'inflexion spectaculaire de la dynamique d'activité'.



Le bureau d'études pointe en effet un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur de 7% à son estimation, 'dessinant une trajectoire de reprise brutale', avec une amélioration de la dynamique qui 's'observe dans toutes les géographies'.



