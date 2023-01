Alten : soutenu par Kepler Cheuvreux

Alten (+2,81% à 135,35 euros) affiche l’une des plus fortes hausses de l’indice SBF 120, soutenu par le relèvement de la recommandation de Kepler Cheuvreux. Le bureau d’études est passé à l’Achat contre Conserver auparavant avec un objectif de cours rehaussé de 130 euros à 160 euros.



" Nous avons eu plusieurs conversations avec des acteurs du secteur ces derniers jours. Après une fin d'année 2022 solide, il semble que 2023 pourrait être plus dynamique que nous le pensions. Alten serait alors en mesure d'offrir une nouvelle année de croissance solide après avoir affiché une croissance annuelle moyenne de 15 % au cours des 25 dernières années ", explique l'analyste.



Alten publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre le 27 janvier. Fin octobre, le spécialiste de l'ingénierie et des services IT avait indiqué prévoir de réaliser une croissance organique supérieure à 15% en 2022.