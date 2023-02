Centre de livraison ALTEN en Europe de l'Est : une fusion stratégique sur le marché international de l'offshore

Le Groupe ALTEN, leader de l'Ingénierie et des IT Services, a le plaisir d'annoncer qu'ALTEN Delivery Center Romania et ALTEN Delivery Center Poland unissent leurs forces pour former une nouvelle entité : ALTEN Delivery Center Eastern Europe - ADC Eastern Europe.

Cette fusion stratégique permet à ALTEN d'étendre son champ d'action et renforce son engagement à fournir des solutions et services d'ingénierie et de conseil en informatique à ses clients en Europe de l'Est.

« Cette intégration constitue une étape logiquedans le contexte d'un marché mondial en constante évolution. En combinant les atouts des deux centres de livraison, nous serons en mesure d'offrir une gamme de services plus diversifiée et une présence plus forte sur le marché de l'Europe de l'Est ».

a déclaré Delia Orhei, DirectriceGénéraled'ADC EasternEurope.

Cette année, l'entreprise prévoit d'embaucher plus de 300 consultants en informatique et en ingénierie en Roumanie et plus de 200 en Pologne, et d'inaugurer un nouveau site de livraison à Varsovie. Les employés d'ADC EasternEurope sont spécialisés dans plusieurs domaines : technique (Catia V5/V6, Creo/Pro Engineering, Matlab/Simulink, Enovia3Dcom, SAP, Embedded, C/C++, Java, C#, Mobile, Python), mais aussi logistique ou support client, dans différentes langues étrangères.

A propos du centre de livraison ALTEN

ALTEN Delivery Center Eastern Europe fait partie du réseau de centres de livraison offshore d'ALTEN, avec des centres d'autres pays comme le Maroc, l'Inde, le Mexique ou l'Espagne.

Actuellement, ALTEN Delivery Center Eastern Europe compte 400 employés, trois sites (Iasi, Bucarest et Gliwice), et offre des services d'ingénierie et de conseil en informatique à des clients internationaux dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de l'énergie, de la finance ou des sciences de la vie.

A propos d'ALTEN

Créé en 1988, ALTEN accompagne les stratégies de développement de ses clients dans les domaines de l'innovation, de la R&D et des systèmes d'information technologiques. ALTEN intervient auprès d'acteurs clés des secteurs Aéronautique & Spatial, Défense & Naval, Sécurité, Automobile, Ferroviaire, Énergie, Sciences de la Vie, Finance, Distribution, Télécommunications et Services.

Le Groupe ALTEN compte plus de 52 700 collaborateurs dans 30 pays, dont 88% d'ingénieurs. Son chiffre d'affaires en 2022 est de 3,650 milliards d'euros.