Le DG délégué d'Alten, Gérald Attia, quitte le groupe sans émouvoir le marché

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies Alten a annoncé le départ de son directeur général délégué, Gérald Attia, qui a pris la décision de se consacrer à un nouveau projet professionnel.

Gérald Attia a quitté le 1er janvier 2023 ses fonctions d'administrateur et de directeur général délégué du groupe qu'il avait rejoint en 1993, soit cinq ans après sa création. Dans son rôle de directeur général délégué, Gérald Attia était plus précisément en charge du périmètre International 2, regroupant les zones Asie, Amérique du Nord et Europe de l'Est.

Lundi vers 14h10, l'action Alten avançait de 0,3%, à 117,20 euros.

"Le départ de Gérald Attia n'était manifestement pas prévu en interne, puisque l'entreprise n'a pas eu le temps de préparer sa succession, ni de soigner sa communication à ce sujet", souligne un analyste basé à Paris. "Mais cet imprévu n'entraînera pas de crise de gouvernance chez Alten, contrôlé depuis toujours par Simon Azoulay, et présente un risque minime pour ses opérations, qui dépendent surtout des directeurs de chaque pays", ajoute-t-il.

Simon Azoulay est le PDG et associé fondateur d'Alten, dont il détenait 14,8% du capital et 25,7% des droits de vote au 31 mars 2022.

