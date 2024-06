Alteration Earth PLC - société d'acquisition à but spécifique basée à Londres - déclare que, bien que le conseil d'administration ait été déçu que son projet d'acquisition de Verdant Earth Technologies Ltd n'ait pu être mené à bien, il a depuis exploré d'autres opportunités d'acquisition potentielles, y compris dans un secteur différent du marché. En conséquence, le conseil d'administration a conclu un accord non contraignant en vue d'acquérir la totalité du capital social émis de PRIOR1TY AI PLC, en contrepartie de l'émission de nouvelles actions de la société. PRIOR1TY est une société basée à Londres qui développe un agent numérique pour les processus commerciaux automatisés.

Si la transaction est menée à bien, sa valeur devrait s'élever à 12,5 millions de livres sterling, dont 10 millions seraient attribués aux actionnaires vendeurs de PRIOR1TY et 2,5 millions à la valeur résiduelle conservée par les actionnaires d'Alteration Earth.

Cours actuel de l'action : 8,56 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 32

Par Holly Beveridge, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.