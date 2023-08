Alternative Income REIT PLC est une société d'investissement immobilier (REIT) à capital fixe basée au Royaume-Uni. La société est propriétaire d'un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers commerciaux au Royaume-Uni, principalement loués sur la base de baux à long terme. La société offre aux investisseurs un revenu sûr, diversifié et indexé sur l'inflation, tout en maintenant au moins la valeur du capital en termes réels, grâce à une exposition à des secteurs immobiliers alternatifs et spécialisés au Royaume-Uni. L'objectif de la société est de constituer un portefeuille dont la durée moyenne pondérée des baux non expirés est supérieure à 18 ans et dont l'indexation sur l'inflation porte sur au moins 85 % du loyer passager brut du portefeuille, au moment de l'investissement. Son portefeuille immobilier comprend des secteurs tels que l'hôtellerie, l'éducation, les entrepôts de vente au détail, l'industrie, les loisirs, la médecine/les soins, les salles d'exposition automobile, les logements pour étudiants, les centrales électriques et les stations-service. Le conseiller en investissement et administrateur de la société est M7 Real Estate Limited.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial