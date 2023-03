La valeur nette d'inventaire d'Alternative Income chute en raison de vents contraires au Royaume-Uni

(Alliance News) - Alternative Income REIT PLC a annoncé lundi une baisse de sa valeur nette d'inventaire, citant des vents contraires au Royaume-Uni et dans les économies mondiales plus larges en raison du coût de la vie et des taux d'intérêt élevés.

La société d'investissement immobilier basée à Londres et axée sur le rendement des revenus liés à l'inflation a déclaré que la valeur nette d'inventaire au 31 décembre avait chuté de 13% à 84,34 pence chacun, contre 96,40 pence au 30 juin. Le rendement total de la VNI sur les six mois a été négatif de 15 %, contre un rendement positif de 5,8 % un an auparavant. La société a cité les augmentations des taux d'intérêt au Royaume-Uni et une compression des revenus de cession en raison du coût de la vie.

Alternative Income a déclaré un dividende intérimaire de 2,75 pence par action, en hausse de 5,8 % par rapport aux 2,60 pence de l'année précédente. La société a déclaré qu'elle était en bonne voie pour atteindre son objectif de dividende annuel annoncé précédemment, à savoir 5,7 pence par action pour l'exercice 2023 se terminant le 30 juin, soit une hausse de 3,6 % par rapport à 5,5 pence.

Pour l'avenir, la société a déclaré : "L'augmentation significative des prix de l'énergie, conséquence de la guerre en Ukraine et de la sortie de l'économie mondiale de la pandémie de Covid, est en train de s'inverser, avec des prix de l'essence inférieurs d'environ 25 % à leur pic et des factures moyennes des ménages qui, selon les prévisions de The Resolution Foundation et de Cornwall Insight, devraient passer sous le plafond de prix de 2 500 GBP par an fixé par le gouvernement d'ici l'été." En outre, il a noté que les ménages dans l'ensemble sont maintenant moins endettés que lors du pic de la crise financière mondiale vers 2007.

Les actions d'Alternative Income REIT étaient en baisse de 0,3 % à 66,40 pence chacune lundi après-midi.

