Alternative Income REIT PLC - Investisseur basé à Londres, spécialisé dans les secteurs immobiliers alternatifs et spécialisés tels que l'hôtellerie et la santé - La valeur nette d'inventaire par action au 30 juin, date de clôture de l'exercice de la société, chute de 13% à 84,16 pence par rapport à 96,40 pence l'année précédente. Le dividende par action pour l'exercice 2023 augmente de 9,9 % pour atteindre 6,045 pence par action, contre 5,50 pence pour l'exercice 2022. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire (VNI) passe de 22,5 % l'année précédente à -6,7 %. La baisse de la valeur nette d'inventaire est principalement due à une chute de la juste valeur des immeubles de placement, affectée par un mouvement de rendement à la hausse dans le secteur immobilier plus large du Royaume-Uni, explique Alternative Income REIT. Pour l'avenir, le président Simon Bennett déclare : "Le conseil d'administration reste convaincu que la société est bien positionnée pour l'avenir, avec un portefeuille résilient bien placé pour continuer à fournir des revenus sûrs et indexés avec un potentiel de croissance du capital".

Bluejay Mining PLC - société minière axée sur le Groenland et la Finlande - Au projet de cuivre-zinc-or-argent Hammaslahti en Finlande, découverte de 2,99 % d'équivalent cuivre à une intersection de 5,7 mètres de minéralisation, ainsi que de 7,41 % d'équivalent zinc, 0,89 % de cuivre, 3,43 % de zinc, 0,37 % de plomb, 29,6 grammes d'argent par tonne et 0,46 gramme d'or par tonne. Thomas Levin, directeur de l'exploitation de FinnAust Mining Finland Oy, filiale de Bluejay, déclare : "Les futurs forages se concentreront sur les extensions possibles en aval et en amont du filon E, en ciblant les minerais à plus haute teneur, mais surtout sur les répétitions structurelles possibles des corps minéralisés à faible profondeur. Plusieurs anomalies gravimétriques et magnétiques distinctes coïncidentes ont été identifiées à proximité d'une fermeture de pli le long de la mine historique et du filon E. Ces cibles sont hautement prioritaires pour les futurs forages car elles pourraient représenter des parties peu profondes de minéralisations inconnues jusqu'à présent.

Europa Oil & Gas Holdings PLC - Société d'exploration, de développement et de production de pétrole et de gaz axée sur le Royaume-Uni et l'Irlande - Annonce des ressources prospectives pour la licence FEL 4/19 à Inishkea West, une île située au nord-ouest de l'Irlande. La ressource prospective pour P50 est de 1,336 trillion de pieds cubes de gaz. P50 correspond à une probabilité de 50 % que les volumes soient égaux ou supérieurs à la meilleure estimation. P90 est de 307 milliards de pieds cubes, avec une probabilité respective de 90 %. Selon la moyenne p, avec une probabilité que les volumes soient égaux à la moyenne de toutes les estimations, la ressource prospective est de 1,554 trillion de pieds cubes de gaz. Will Holland, directeur général, déclare : "Ces résultats ont plus que justifié le temps et les dépenses supplémentaires consacrés à ce qui constitue un actif clé non seulement pour Europa, mais aussi pour l'Irlande, en termes de sécurité énergétique potentielle et dans le cadre de la transition énergétique du pays. "

Goldstone Resources Ltd - Producteur et explorateur d'or axé sur le Ghana - Accepte de prolonger jusqu'au 10 novembre l'échéance du prêt d'or annoncé en juin 2020 avec Asia Investment Management Services Ltd. Les intérêts continuent de s'accumuler au taux de 14% par an jusqu'à la date de remboursement.

Mila Resources PLC - Société d'exploration aurifère axée sur l'Australie occidentale - Lève 2,0 millions de livres sterling en plaçant 200,0 millions d'actions nouvelles à 1 pence par action. Mila utilisera le produit de ce placement pour mener d'autres travaux d'exploration aurifère parallèlement à l'exploration de lithium de Liontown Resources Ltd dans la partie nord de la zone de licence de Kathleen Valley. "En capitalisant sur les permis de travail et les études patrimoniales que la Société prévoit d'obtenir dans un avenir proche, les coûts de forage seront considérablement réduits, ce qui permettra de maximiser les mètres de forage et les fonds investis dans ce projet aurifère passionnant", déclare Mila.

Mkango Resources Ltd - société d'exploration et de développement minier basée à Vancouver et ayant des projets au Malawi - annonce que CoTec Holdings Corp convertit son prêt convertible de 2 millions de livres sterling dans Mkango en actions supplémentaires de la filiale de Mkango, Maginito Ltd. La participation de CoTec dans Maginito passe de 10 % à 20,6 % à la suite de la conversion. Maginito détient entièrement HyproMag Ltd, qui se concentre sur la technologie de recyclage des aimants de terres rares aux États-Unis. Will Dawes, PDG de Mkango, déclare : "Nous considérons l'achèvement de la conversion de CoTec comme une confirmation de la valeur implicite inhérente à Maginito et, plus particulièrement, à la technologie propriétaire de traitement par l'hydrogène des déchets d'aimants, qui a le potentiel de débloquer une opportunité significative sur le marché américain. Nous nous réjouissons de travailler avec CoTec et HyProMag alors que nous nous concentrons sur le déploiement opérationnel de la technologie et que nous passons à la prochaine phase de croissance."

San Leon Energy PLC - Société de production, de développement et d'exploration de pétrole et de gaz axée sur le Nigeria - signale le report au 31 décembre de la date de remboursement de son prêt de 5,0 millions USD accordé par des fonds gérés par Toscafund Asset Management LLP. Elle ajoute qu'elle reste déterminée à publier ses résultats pour 2022 et pour le semestre clos le 30 juin. Les actions resteront suspendues jusqu'à ce que San Leon publie ses résultats intermédiaires pour 2022 et 2023.

