Alternus Energy Group plc annonce la démission de deux membres de son conseil d'administration, M. Javade Chaudhri et Mme Tone Bjornov, avec effet immédiat en raison du regroupement d'entreprises avec Clean Earth Acquisitions Corp. (maintenant appelé Alternus Clean Energy Inc.). M. Chaudhri et Mme Bjornov sont devenus, avec effet immédiat, des administrateurs indépendants d'Alternus Clean Energy Inc. et, à ce titre, afin de maintenir leur indépendance et de ne pas avoir de conflits d'intérêts potentiels avec le Groupe Alternus Energy, ils ont choisi de démissionner de la Société.