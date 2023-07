Alterola Biotech, Inc. est une société pharmaceutique. La société se concentre sur le développement de médicaments pharmaceutiques fabriqués à partir d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) cannabinoïdes, de type cannabinoïde et non cannabinoïdes à l'échelle mondiale. Elle se concentre également sur le développement de produits non pharmaceutiques (nutraceutiques/compléments alimentaires) contenant des cannabinoïdes, des ingrédients de type cannabinoïde et des ingrédients non cannabinoïdes de qualité alimentaire. En outre, la société se concentre sur la fourniture d'ingrédients cosmétiques à des clients potentiels qui développent des produits contenant des cannabinoïdes, des ingrédients de type cannabinoïde et des ingrédients non cannabinoïdes.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale