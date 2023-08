Alteryx Inc. est un éditeur de logiciels d'analyse de données en libre-service qui fournit une plateforme par abonnement, permettant aux entreprises de préparer, mélanger et analyser des données provenant d'une multitude de sources et de faciliter la prise de décisions basées sur les données. La plateforme de la société se compose d'Alteryx Designer, Alteryx Server, Alteryx Connect, Alteryx Promote et Alteryx Intelligence Suite. L'entreprise démocratise l'accès aux informations basées sur les données pour tous les travailleurs des données, les analystes commerciaux, les programmeurs et les scientifiques des données en étendant les capacités et les sophistications analytiques. La plateforme de la société permet aux analystes commerciaux de visualiser les données sous-jacentes, les méta-données et les analyses appliquées à n'importe quel stade du processus. La plateforme de la société est conçue pour interagir avec une grande variété de sources de données traditionnelles. Sa plateforme est également capable de traiter des données provenant d'applications en nuage, telles que Google Analytics, Marketo, NetSuite, salesforce.com et Workday, ainsi que de plateformes de médias sociaux, telles que Facebook et Twitter.

Secteur Logiciels