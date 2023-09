Alteryx Inc, une société de logiciels d'analyse de données d'une valeur de marché de 2,2 milliards de dollars, a travaillé avec une banque d'investissement pour explorer une vente potentielle après avoir attiré l'intérêt d'un repreneur, selon des personnes familières avec le sujet.

La concurrence féroce de grands rivaux tels que Microsoft Corp et Oracle Corp, ainsi que les revers subis dans la conquête de nouveaux marchés, ont fait baisser l'évaluation d'Alteryx et en ont fait une cible d'acquisition. Ses actions ont perdu près de la moitié de leur valeur au cours des 12 derniers mois, avant que l'on apprenne qu'elle envisageait une vente.

La société basée à Irvine, en Californie, est conseillée par la banque d'investissement Qatalyst Partners dans ses discussions avec des acquéreurs potentiels, qui comprennent des sociétés de capital-investissement, ont indiqué les sources.

Les manifestations d'intérêt qu'Alteryx a reçues jusqu'à présent n'ont pas répondu à ses attentes en matière d'évaluation, et la société pourrait décider de ne pas conclure d'accord, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Alteryx et Qatalyst n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Alteryx, qui a fait ses débuts en bourse en 2017, compte plus de 8 300 entreprises parmi ses clients, dont Coca-Cola Co, Vodafone Plc, Walmart Inc et Ford Motor Company. Sa plateforme permet aux entreprises d'analyser et de croquer rapidement des données.

Ces dernières années, Alteryx a adopté un modèle commercial axé sur l'abonnement dans le cadre d'une stratégie visant à tirer parti de la demande croissante de services d'analyse de données.

Au cours de son dernier trimestre, Alteryx a enregistré une perte nette de 120 millions de dollars en raison de l'augmentation des frais de vente et de marketing. La société a réorganisé ses opérations de vente, notamment par la formation et le coaching, après avoir perdu son chef des ventes pour l'Amérique du Nord et enregistré un ralentissement de la croissance dans la signature de nouveaux clients. (Reportage de Milana Vinn à New York, édition de Nick Zieminski)