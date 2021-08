Altex Industries : Amazon prévoit d'ouvrir des grands magasins aux États-Unis 19/08/2021 | 17:28 Envoyer par e-mail :

(Reuters) - Amazon prévoit d'ouvrir plusieurs grands magasins physiques aux États-Unis, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, ce qui marquerait une nouvelle étape du développement du géant du commerce en ligne dans la distribution traditionnelle. Selon l'article, certains des premiers magasins projetés, qui proposeront des produits de marques de grande consommation, pourraient voir le jour dans l'Ohio et en Californie avec une surface d'environ 30.000 pieds carrés, soit 2.800 mètres carrés. Amazon, qui a racheté en 2017 la chaîne de magasins d'alimentation biologique Whole Foods Market, a refusé de commenter l'information. Parallèlement à l'intégration de Whole Foods, Amazon a expérimenté ces dernières années l'ouverture de librairies et de magasins d'alimentation dans au moins 13 Etats américains. Si le groupe fondé par Jeff Bezos a profité depuis plus d'un an de l'essor des achats en ligne lié à la pandémie de COVID-19, les enseignes traditionnelles de commerce de détail bénéficient actuellement, grâce aux progrès de la vaccination, du retour des Américains dans leurs magasins. Les chaînes Macy's et Kohls ont ainsi annoncé jeudi que leurs ventes avaient dépassé les prévisions de Wall Street au deuxième trimestre et ont relevé leurs objectifs pour l'ensemble de l'année. (Reportage Akanksha Rana et Chavi Mehta à Bangalore, version française Juliette Portala, édité par Marc Angrand)

© Reuters 2021

