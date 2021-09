Altex Industries : Coronavirus-Biden annonce de nouvelles mesures, généralisation des vaccins et des tests 10/09/2021 | 03:06 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires (Ajoute Comité national républicain) par Jeff Mason, David Shepardson et Ahmed Aboulenein WASHINGTON, 10 septembre (Reuters) - Le président américain Joe Biden, a annoncé jeudi de nouvelles mesures pour contenir la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis, requérant de la plupart des employés fédéraux de se faire vacciner et incitant les grands employeurs à faire vacciner leurs employés ou à leur demander de se soumettre à des tests hebdomadaires. Les nouvelles mesures, que Joe Biden a détaillées depuis la Maison blanche, s'appliqueraient à environ deux tiers des employés américains travaillant dans des entreprises de plus de 100 personnes. "Nous avons été patients", a dit Joe Biden, s'adressant aux millions d'Américains ayant refusé de se faire vacciner contre le COVID-19. "Mais notre patience a des limites, votre refus nous a tous coûté." Ensemble, ces nouvelles politiques et ce discours de Joe Biden sont les mesures les plus agressives prises par le président pour amener les Américains à se faire vacciner, alors que les contaminations, due notamment au variant Delta, continuent de grimper dans certaines régions. Un peu plus de 53% des Américains ont reçu un schéma vaccinal complet, dont près de 66% de la population adulte, selon les chiffres des CDC (Centres de contrôle et de prévention des maladies). Jeudi, le président américain a prévenu: "Nous faisons face à une période difficile, et elle pourrait durer un certain temps." Selon les nouvelles mesures, plus de 17 millions de travailleurs de la santé devront se faire vacciner, ont annoncé des représentants de l'administration Biden. Les nouvelles exigences en matière de vaccination concernent environ 100 millions de travailleurs, soit près de deux tiers de l'ensemble des travailleurs aux Etats-Unis, ont-ils ajouté. Ces nouvelles mesures sont cependant susceptibles de faire l'objet de contestations juridiques, certains républicains les ayant immédiatement dénoncées. Le Comité national républicain a fait part de son intention de poursuivre l'administration Biden au sujet des mesures concernant la vaccination. (avec Steve Holland, Trevor Hunnicutt et Susan Heavey, rédigé par Jeff Mason, Steve Holland et Trevor Hunnicutt; version française Camille Raynaud)

