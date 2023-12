Altex Industries, Inc. est une société holding. La société, par l'intermédiaire de sa filiale d'exploitation, Altex Oil Corporation (AOC), possède des intérêts dans des propriétés pétrolières et gazières terrestres, a acheté et vendu des propriétés pétrolières et gazières en production. La société a également participé au forage de puits d'exploration et de développement, ainsi qu'à la remise en production de puits existants. Tous les intérêts d'AOC se trouvent dans des propriétés exploitées par d'autres. Les exploitants des propriétés productrices dans lesquelles AOC détient une participation vendent le pétrole et le gaz produits aux raffineurs, aux exploitants de pipelines et aux usines de traitement. Les réserves estimées de la société s'élèvent à 1 300 barils de réserves pétrolières développées associées à sa participation de 4,4 % dans le champ Glo, dans le comté de Campbell, au Wyoming. La société possède de petits intérêts miniers dans l'Utah. Toute la production de la société est située dans l'Utah et le Wyoming.

Secteur Equipements et composants électriques