Un incendie de forêt en Californie tue 2 personnes, les précipitations aident à combattre les flammes

Depuis son déclenchement vendredi, l'incendie McKinney, qui se déplace rapidement, a forcé quelque 2 000 résidents à fuir tout en détruisant des maisons et des infrastructures essentielles, principalement dans le comté de Siskiyou, où se trouve la forêt nationale de Klamath, selon une déclaration du gouverneur Gavin Newsom dimanche.

Les autorités n'ont pas encore quantifié l'étendue des pertes matérielles, mais le département californien des forêts et de la protection contre les incendies, ou Cal Fire, a déclaré dans une mise à jour publiée lundi que plus de 4 900 maisons étaient menacées par les flammes.

Déjà le plus grand brasier de Californie cette année, l'incendie a carbonisé 22 457 hectares de bois endommagé par la sécheresse et n'a pas été maîtrisé, selon Cal Fire.

Deux incendies plus petits dans le même comté qui ont brûlé un peu plus de 2 700 acres se combinent depuis lundi et ont chassé au moins 200 résidents de leurs maisons, a déclaré Cal Fire.

Les deux corps de l'incendie de McKinney ont été retrouvés dimanche dans une voiture garée dans une allée résidentielle à l'ouest de la communauté de Klamath River, a déclaré le bureau du shérif du comté de Siskiyou dans un communiqué lundi. L'agence a déclaré qu'elle n'aurait pas d'autres informations tant que les proches parents n'auraient pas été informés.

Des enquêteurs médico-légaux vêtus de combinaisons de protection blanches ont passé au crible les débris du véhicule et collecté les restes pour les identifier. Un porte-parole du shérif présent sur les lieux a déclaré que des traces de dérapage avaient été trouvées dans l'allée.

"Il semble qu'ils essayaient de fuir l'incendie et n'ont probablement pas pu voir pour sortir", a déclaré le porte-parole, ajoutant que le véhicule semble avoir percuté la barrière de l'allée et "être tombé du talus".

Ailleurs, le long d'une autoroute traversant la zone de l'incendie, une équipe de recherche et de sauvetage bénévole basée dans l'Oregon et équipée de chiens de cadavres a passé au peigne fin les terrains d'autres propriétés incinérées à la recherche de signes d'éventuelles autres victimes.

SÉCHERESSE ET CHALEUR EXTRÊMES

La cause de l'incendie fait l'objet d'une enquête. Mais le feu s'est déclaré dans un contexte de chaleur record, dans une région où les arbres et les broussailles desséchés avaient déjà créé un lit de combustible hautement inflammable.

Ces dernières années, une sécheresse prolongée et un temps exceptionnellement chaud ont alimenté des feux de forêt de plus en plus fréquents et extrêmes en Californie et ailleurs dans l'ouest des États-Unis, une tendance que les scientifiques considèrent comme symptomatique du changement climatique induit par l'homme.

Les équipes de lutte contre les incendies ont profité d'un système météorologique de basse pression qui a apporté de la pluie sur une grande partie de la zone de l'incendie dimanche soir et qui a continué à arroser la région lundi, contribuant ainsi à étouffer le brasier, selon les responsables du service forestier américain.

Mais ce même système météorologique a également apporté le potentiel d'orages, et avec lui des vents erratiques et des éclairs qui pourraient allumer de nouveaux brasiers.

"La seule chose que nous avons apprise au sujet des orages est que nous ne pouvons pas prédire ce qui va se passer", a déclaré Adrienne Freeman, porte-parole du Forest Service.

Entre-temps, les équipes ont concentré une grande partie de leur travail sur la création de lignes de confinement du feu le long du couloir de la rivière Klamath afin de créer un tampon de protection près des villes de Yreka et de Fort Jones, a déclaré Freeman.

Une couche de fumée lourde piégée près du sol par la basse pression, un phénomène appelé "couche d'inversion", a également freiné la croissance du feu depuis dimanche soir, bien que la visibilité réduite ait freiné les opérations des avions de lutte contre le feu, selon le Forest Service.

Dimanche, M. Newsom a déclaré l'état d'urgence pour le comté de Siskiyou, une zone peu peuplée plus grande que l'État du Connecticut, accélérant ainsi la disponibilité de la réponse et des secours gouvernementaux en cas de catastrophe.

Parmi les personnes évacuées par le feu, Harlene Althea Schwander, 81 ans, une artiste qui a déménagé dans la région il y a seulement un mois pour être près de son fils et de sa belle-fille.

"Je suis très triste. Ma maison a disparu, tous mes meubles, tous mes vêtements, mes chaussures, mes manteaux, mes bottes. Tout est parti", a déclaré Schwander à Reuters dimanche, à l'extérieur d'un abri d'évacuation de la Croix-Rouge américaine.

L'incendie de McKinney est le deuxième grand feu de forêt en Californie cette saison. L'Oak Fire près du parc national de Yosemite a été contenu à 72 % après avoir noirci plus de 19 244 acres, a déclaré Cal Fire sur son site Web.