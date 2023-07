ALTHEORA: ALTHEORA - Webinaire actionnaires et investisseurs individuels - Mercredi 19 juillet 2023, 18 heures

Altheora est le leader français de la transformation des matériaux composites et plastiques. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - industrie : fabrication de pièces en plastique et en matériaux composites destinées aux secteurs de l'automobile (habillages de camions, portes de tracteurs et de cars, etc.), du ferroviaire (toits de guérite, coffrets de signalisation, etc.), de l'aéronautique, de la santé, du sport et des loisirs, etc. ; - raccordement aux réseaux publics : fabrication de produits destinés aux réseaux électriques (raccordements modulaires basse tension, grilles de branchement, boîtiers de candélabres ou de façade pour raccordements, coffrets de comptage et de coupure, etc.), aux réseaux télécoms (réglettes, boîtes de protection et de raccordement de lignes, matériel de distribution et de branchement, etc.), et aux réseaux d'eau et de gaz (coffrets de coupure, de régulation et de comptage). Le groupe dispose de 5 sites de production implantés en France (4) et en Roumanie. 89,3% du CA est réalisé en France.

Secteur Chimie de spécialité