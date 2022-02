ALTHEORA: Bilan du contrat de liquidité au 31 décembre 2021ALTHEORA

ALTHEORA

01-Fév-2022 / 18:00 CET/CEST

communiqué de presse Mauves, le 1er février 2022 à 18h Bilan du contrat de liquidité au 31 décembre 2021 Au titre du contrat de liquidité confié par la société ALTHEORA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : Nombre d'actions : 42 651

42 Solde en espèces : 50 358,04 ? Au cours du 2ème semestre 2021, il a été négocié un total de : ACHAT 93 963 titres 175 602,38 ? 587 transactions VENTE 99 383 titres 186 002,36 ? 655 transactions Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : Nombre d'actions : 48 071

48 Solde en espèces : 39 958,06 ? Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition : Nombre d'actions : 17 836

17 Solde en espèces : 50 000,00 ? ALTHEORA est un leader européen de la transformation de matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d'outillage spécifiques dans le BTP (coffret d'électricité, gaz, télécoms, eau, .), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe pour des secteurs aussi variés et exigeants que l'industrie ferroviaire, l'aéronautique, l'automobile, le médical, les loisirs ou encore le mobilier urbain, ... Il intègre également un laboratoire d'innovations pour co-développer avec ses clients de nouveaux produits répondant aux problématiques d'avenir telles que les nouvelles mobilités ou encore la smart city. ALTHEORA propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses collaborateurs répartis sur 4 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd'hui plus de 500 clients à l'international, et a reçu en 2020 le prix du lauréat de la meilleure innovation dans la catégorie Design et Mobilier des JEC Innovation Awards. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - Code ISIN : FR0000061244 - ALORA Contact / Relations investisseurs Aelium Finance +33 1 75 77 54 65 altheora@aelium.fr ANNEXE S2 2021 Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 587 93 963 175 602,38 655 99 383 186 002,36 01/07/2021 2 17 25,33 4 229 345,08 02/07/2021 0 0 0 12 1456 2215,6 05/07/2021 0 0 0 5 308 477,86 06/07/2021 1 144 224,64 3 127 198,76 07/07/2021 8 846 1319,76 5 278 436,79 08/07/2021 5 665 1028,29 2 250 389,75 09/07/2021 1 5 8,35 23 4469 7316,65 12/07/2021 12 1123 1928,19 32 5521 9843,94 13/07/2021 17 2723 4945,78 3 180 338,9 14/07/2021 4 1093 1923,68 6 958 1692,98 15/07/2021 12 1249 2190,5 1 6 10,62 16/07/2021 4 632 1088,56 4 400 686,76 19/07/2021 0 0 0 3 501 869,24 20/07/2021 0 0 0 11 733 1280,33 21/07/2021 0 0 0 0 0 0 22/07/2021 0 0 0 22 4499 8119,8 23/07/2021 4 800 1452 0 0 0 26/07/2021 0 0 0 0 0 0 27/07/2021 4 502 910,73 5 68 124,78 28/07/2021 1 117 211,77 3 82 150,06 29/07/2021 5 1570 2788,79 2 12 21,9 30/07/2021 7 675 1196,03 6 1224 2186,19 02/08/2021 8 413 737,78 1 30 54,15 03/08/2021 0 0 0 0 0 0 04/08/2021 5 669 1182,66 0 0 0 05/08/2021 5 1057 1896,15 12 3341 6065,59 06/08/2021 0 0 0 23 2575 4940,14 09/08/2021 1 250 493,75 8 1596 3193,92 10/08/2021 18 3596 7027,3 13 959 1888,18 11/08/2021 7 865 1698,34 4 277 548,46 12/08/2021 3 303 593,09 7 1186 2347,09 13/08/2021 0 0 0 7 638 1263,24 16/08/2021 0 115 234,6 0 2419 4978,06 17/08/2021 5 734 1533,99 8 804 1723,94 18/08/2021 13 2040 4208,11 18 2208 4647,18 19/08/2021 10 1164 2462,56 8 1122 2410,73 20/08/2021 11 1327 2841,9 6 730 1578,04 23/08/2021 7 852 1824,56 1 310 666,5 24/08/2021 11 2310 4886,11 3 740 1576,2 25/08/2021 15 1932 4058,36 2 44 94,04 26/08/2021 9 920 1898,24 5 457 952,07 27/08/2021 6 1102 2270,34 3 355 742,45 30/08/2021 10 2330 4636,23 3 1500 2937 31/08/2021 3 340 679,46 5 641 1301,23 01/09/2021 13 4180 7882,64 9 2387 4550,1 02/09/2021 0 428 808,41 0 1578 3053,11 03/09/2021 3 50 95,25 9 2158 4165,37 06/09/2021 1 300 585 7 1132 2228,23 07/09/2021 0 760 1504,12 0 168 336 08/09/2021 8 870 1725,12 7 2496 5058,64 09/09/2021 0 0 0 5 1149 2325 10/09/2021 2 411 824,22 0 0 0 13/09/2021 2 200 399,5 7 2352 4762,09 14/09/2021 4 622 1238,22 2 301 602,99 15/09/2021 6 666 1326,54 0 0 0 16/09/2021 5 469 922,8 2 76 151,24 17/09/2021 5 1099 2156,24 2 49 97,51 20/09/2021 11 1090 2099,67 1 100 200 21/09/2021 0 0 0 8 405 767,07 22/09/2021 3 374 709,48 5 425 819,23 23/09/2021 8 978 1836,49 10 2239 4288,8 24/09/2021 12 2954 5548,2 3 500 970 27/09/2021 8 1093 1998,99 1 420 783,3 28/09/2021 3 652 1213,89 17 3846 7303,17 29/09/2021 8 1193 2208,12 1 100 185 30/09/2021 2 125 232,5 11 1774 3420,09 01/10/2021 5 408 786,5 0 0 0 04/10/2021 4 605 1127,72 0 0 0 05/10/2021 2 265 495,55 2 671 1286,11 06/10/2021 5 203 376,54 3 250 467,5 07/10/2021 3 310 573,5 1 150 279 08/10/2021 22 4941 8826,6 3 154 282,25 11/10/2021 0 0 0 8 1252 2254,35 12/10/2021 0 100 180 0 0 0 13/10/2021 1 1 1,81 2 604 1096,26 14/10/2021 0 0 0 11 1013 1857,64 15/10/2021 20 2385 4360,26 4 620 1141,79 18/10/2021 0 0 0 18 3334 6225,24 19/10/2021 2 215 403,56 2 100 190 20/10/2021 3 488 928,47 7 982 1893,39 21/10/2021 6 503 946,29 1 50 95 22/10/2021 0 0 0 5 265 497,22 25/10/2021 5 650 1211,34 1 100 188 26/10/2021 0 0 0 12 1038 1950,51 27/10/2021 3 325 601,87 1 100 186 28/10/2021 0 151 279,09 0 0 0 29/10/2021 0 429 788,03 0 698 1291,02 01/11/2021 9 1088 2003,88 6 462 856,83 02/11/2021 5 300 554,46 3 111 208,68 03/11/2021 4 910 1638 0 0 0 04/11/2021 13 1414 2498,82 8 1116 1996,19 05/11/2021 1 50 90 3 165 297,64 08/11/2021 2 150 275 13 1711 3185,71 09/11/2021 0 0 0 13 1180 2224,89 10/11/2021 9 815 1530,98 2 100 190 11/11/2021 0 2223 4131,22 0 542 1031,43 12/11/2021 2 126 229,29 6 171 312,78 15/11/2021 4 236 436,67 3 303 564,06 16/11/2021 7 1017 1846,67 0 0 0 17/11/2021 1 100 184,5 1 45 83,25 18/11/2021 10 1890 3399,92 3 162 291,91 19/11/2021 0 1327 2344,41 0 772 1382,19 22/11/2021 0 0 0 7 598 1077,3 23/11/2021 5 476 859,94 6 457 837,13 24/11/2021 5 1107 2004,11 1 150 273 25/11/2021 0 0 0 4 550 1007,49 26/11/2021 12 1288 2294,44 2 21 38,54 29/11/2021 2 99 171,27 0 0 0 30/11/2021 3 411 730,26 0 0 0 01/12/2021 0 0 0 8 1017 1814,73 02/12/2021 3 135 243,35 3 102 185,67 03/12/2021 1 104 188,24 4 350 633,82 06/12/2021 1 12 21,84 7 795 1458,67 07/12/2021 17 3936 7165,88 7 291 532,91 08/12/2021 1 50 89,5 2 6 10,8 09/12/2021 3 217 387,52 3 285 510,35 10/12/2021 1 40 71,6 0 0 0 13/12/2021 6 633 1119,27 1 150 265,5 14/12/2021 2 261 455,26 0 0 0 15/12/2021 3 299 517,78 12 2275 4009,01 16/12/2021 2 112 201,59 15 2732 4934,27 17/12/2021 0 1235 2225,72 0 150 274,5 20/12/2021 4 440 782,63 6 404 725,79 21/12/2021 0 880 1559,01 0 57 101,46 22/12/2021 7 611 1064,61 2 250 437 23/12/2021 5 1030 1788,08 1 333 581,09 24/12/2021 0 0 0 2 52 90,48 27/12/2021 4 1169 2024,59 0 0 0 28/12/2021 9 1529 2642,88 5 749 1305,58 29/12/2021 0 0 0 15 2350 4147,28 30/12/2021 0 450 794,34 0 0 0 31/12/2021 