Communiqué de presse Mauves, le 16 juillet 2024 à 17h45 Chiffre d'affaires S1 2024 : 21,2 M€ Résistance face à la crise du bâtiment Poursuite du déploiement de la stratégie Webinaire investisseurs le 17 juillet à 11h - inscription ici Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), annonce son chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2024. En M€ S1 2023 S1 2024 Chiffre d'affaires ALTHEORA (Groupe) 22,8 21,2 En dépit d'une crise historique du marché de la construction qui se prolonge, ALTHEORA résiste et réalise au cours du premier semestre, un chiffre d'affaires qui s'établit à 21,2 M€, en repli de 7 %, vs le S1 2023. Grâce à la complémentarité de ses technologies, et sa stratégie de diversification des secteurs, le Groupe poursuit sa démarche de désensibilisation sectorielle, tout en renforçant sa rigueur financière. Le secteur de la Construction, traverse une crise sans précédent depuis le début de l'année 2023, persistant en 2024. Après une chute de plus de 25 % en 2023, les ventes dans l'individuel diffus s'effondrent de 26,8 % en glissement annuel sur trois mois à fin mai 2024 et celles des promoteurs à destination des particuliers de 25,9 % en glissement annuel sur le premier trimestre 2024*. Premier secteur adressé par le Groupe (49 % du CA), ALTHEORA réussit à limiter les effets de cette crise, grâce à une stratégie visant à cibler des marchés à levier de croissance, en particulier celui du mobilier et des loisirs. Dans un contexte économique et géopolitique complexe, la Mobilitéenregistre un ralentissement de ses performances en raison de l'attentisme des investissements, mais contribue toujours de façon significative à l'activité (42 % du CA), soutenue par l'aéronautique et l'automobile. L'Industrie, quant à elle (9 % du CA), est dynamisée par le secteur de la défense qui palie un marché des équipements industriels atone. Poursuite du déploiement de la stratégie Démontrant une nouvelle fois la robustesse de son modèle, le Groupe parvient à amortir au mieux les effets de cette conjoncture en renforçant sa structuration et en déployant sa stratégie avec confiance et détermination. L'offre ALTHEORA répond parfaitement aux attentes de clients Grands Comptes, toujours plus soucieux d'adopter des solutions vertueuses, compétitives et à forte valeur ajoutée. Le Groupe demeure mobilisé et solide, conjuguant ses efforts pour concrétiser ses objectifs de performance. * Source : Fédération Française du Bâtiment - juillet 2024

Prochaine publication : Résultats du 1ersemestre, le 24 septembre 2024 Inscrivez-vous au club des actionnaireset bénéficiez des avantages qui vous sont réservés ALTHEORA est un leader européen de la transformation de matériaux composites et polymères. Connu depuis 1934 pour ses développements d'outillage spécifiques dans le BTP (coffret d'électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe pour des secteurs aussi variés et exigeants que l'industrie ferroviaire, l'aéronautique, l'automobile, le médical, les loisirs ou encore le mobilier urbain, ... Il intègre également un laboratoire d'innovations pour co-développer avec ses clients de nouveaux produits répondant aux problématiques d'avenir telles que les nouvelles mobilités ou encore la smart city. ALTHEORA propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses collaborateurs répartis sur 5 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd'hui plus de 500 clients à l'international, et a reçu en 2020 le prix du lauréat de la meilleure innovation dans la catégorie Design et Mobilier des JEC Innovation Awards. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - Code ISIN : FR0000061244 - ALORA Contact / Relations investisseurs Aelium Finance +33 1 75 77 54 65 altheora@aelium.fr



