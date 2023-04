ALTHEORA

25-Avr-2023

Mauves, le 25 avril 2023 à 18h Chiffre d'affaires T1 2023 : Dynamique solide Belle visibilité confirmée par un carnet de commandes robuste Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), publie son chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2023. En M€ T1-2023 T1-2022 Chiffre d’affaires ALTHEORA (Groupe) 11,15 9,40 Intégration de Chris-France Plastiques au 1er janvier 2023 Le chiffre d'affaires du Groupe au premier trimestre 2023 s’élève à 11,15 M€, en progression de 19%, vs le T1 2022. A périmètre comparable 2022, ALTHEORA a réalisé un chiffre d’affaires de 9,08 M€ quasi stable, essentiellement tiré par le secteur de la mobilité, qui compense le ralentissement conjoncturel du secteur BTP. Dans un environnement économique exigeant, la stratégie de diversification et d’innovation du Groupe sur des secteurs stratégiques tels que la mobilité bas-carbone et la smart city, lui permettent de bénéficier d’ores et déjà d’un carnet de commandes robuste qui se porte à 11 M€. Fort d’un positionnement unique d’équipementier industriel et doté d’un nouveau périmètre avec une proposition de valeur renforcée, ALTHEORA confirme l’accélération de son déploiement via un mix de croissance interne et externe rentable. Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre, le 18 juillet 2023 Inscrivez-vous au club des actionnaires et bénéficiez des avantages qui vous sont réservés ALTHEORA est un leader européen de la transformation de matériaux composites et polymères. Connu depuis 1934 pour ses développements d’outillage spécifiques dans le BTP (coffret d’électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe pour des secteurs aussi variés et exigeants que l'industrie ferroviaire, l’aéronautique, l’automobile, le médical, les loisirs ou encore le mobilier urbain, ... Il intègre également un laboratoire d'innovations pour co-développer avec ses clients de nouveaux produits répondant aux problématiques d'avenir telles que les nouvelles mobilités ou encore la smart city. ALTHEORA propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses collaborateurs répartis sur 5 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd’hui plus de 500 clients à l’international, et a reçu en 2020 le prix du lauréat de la meilleure innovation dans la catégorie Design et Mobilier des JEC Innovation Awards. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - Code ISIN : FR0000061244 – ALORA Contact / Relations investisseurs Aelium Finance +33 1 75 77 54 65 altheora@aelium.fr



