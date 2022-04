ALTHEORA

ALTHEORA: Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 - Bon démarrage de l'année - Carnet de commandes en hausse de + 27 %



communiqué de presse Mauves, le 20 avril 2022 à 19h30 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 : Bon démarrage de l'année Carnet de commandes en hausse de + 27 % En M? T1 2022* ALTHEORA (Groupe) Chiffre d'affaires 9,4 Dont Altheora Composites (Mecelec Composites + MPC Roumanie) Altheora Coating (MC Coating) 9,0 0,4 * chiffre d'affaires consolidé Les ventes d'ALTHEORA au 1er trimestre 2022 s'élèvent à 9,4 M?, tirées par l'activité historique (Mecelec Composites) en croissance de + 14 % (8,7 M? au T1 2022), en cohérence avec ses objectifs de croissance. En dépit d'un contexte marqué par la crise ukrainienne et la poursuite des effets de la crise sanitaire, le Groupe poursuit sa progression sur ses axes stratégiques, en intensifiant sa présence à l'international grâce à la commercialisation du brevet exclusif Gendzo(R) Process, procédé industriel innovant destiné aux pièces de grandes dimensions pour le secteur de la Mobilité. Le pôle ALTHEORA Composites contribue à hauteur de 9 M? au chiffre d'affaires, notamment grâce au dynamisme des secteurs de la Distribution et de la Mobilité. Le pôle ALTHEORA Coating reste solide à 0,4 M? et se dotera au second semestre 2022, d'une nouvelle unité de production pour accompagner la bonne dynamique commerciale. A date, avec un carnet de commandes de 11,6 M?, en forte hausse de 27 % par rapport à 2021, le Groupe annonce avec sérénité et prudence, un objectif de chiffre d'affaires de 34,5 M?. La dynamique de croissance confirmée d'ALTHEORA lui donne les moyens de faire face à l'environnement économique et sanitaire incertain dans lequel elle évolue, et de poursuivre son développement à un rythme soutenu, y compris en restant attentif aux opportunités de croissance externe. Dans un environnement sanitaire et géopolitique complexe qui invite à la prudence, ALTHEORA, comme l'ensemble des acteurs de l'industrie, est confronté à de fortes tensions sur ses approvisionnements. Ainsi les stock évalués à 4,1 M? sont constitués à la fois d'encours de production mais également de composants afin de pouvoir répondre le plus efficacement possible aux projets des clients. ALTHEORA bénéficie de la flexibilité et de la résilience de son modèle. Le Groupe a su préparer sa montée en puissance avec l'agrandissement et la modernisation de son outil industriel pour répondre à la forte demande, et est en ligne avec sa feuille de route. ALTHEORA est un leader européen de la transformation de matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d'outillage spécifiques dans le BTP (coffret d'électricité, gaz, télécoms, eau, .), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe pour des secteurs aussi variés et exigeants que l'industrie ferroviaire, l'aéronautique, l'automobile, le médical, les loisirs ou encore le mobilier urbain, ... Il intègre également un laboratoire d'innovations pour co-développer avec ses clients de nouveaux produits répondant aux problématiques d'avenir telles que les nouvelles mobilités ou encore la smart city. ALTHEORA propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses collaborateurs répartis sur 4 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd'hui plus de 500 clients à l'international, et a reçu en 2020 le prix du lauréat de la meilleure innovation dans la catégorie Design et Mobilier des JEC Innovation Awards. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - Code ISIN : FR0000061244 - ALORA Contact / Relations investisseurs Aelium Finance +33 1 75 77 54 65

