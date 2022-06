ALTHEORA: Nomination de nouveaux administrateurs

ALTHEORA

15-Juin-2022 / 18:00 CET/CEST

communiqué de presse Mauves, le 15 juin 2022 à 18h Nomination de nouveaux administrateurs ALTHEORA a voté lors de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires qui se tenait mardi 14 juin 2022 à 10 h au siège social à Mauves, la nomination de deux nouveaux administrateurs. L’occasion pour le Groupe de renforcer sa gouvernance, d’accompagner la bonne dynamique de croissance et de bénéficier de nouvelles compétences. Alexandra Mathiolon, forte de près de dix ans d’expérience dans le management de projets stratégiques à l’international, depuis ses débuts chez McKinsey à Londres, Elle est actuellement Directrice Générale du groupe SERFIM, ETI spécialisée dans les Travaux Publics, l’Environnement et les Technologies de l’Information. Membre de la Convention des Entreprises pour le Climat, son engagement écologique et son expérience du développement international permettront au Groupe d’appréhender sereinement ces enjeux majeurs de son plan stratégique. Franck Colcombet est un expert dans la gestion de PME. En un peu plus de 10 ans chez Tecalemit – Aerospace Group, il décuple le chiffre d’affaires et devient en 2020, Président Directeur Général grâce à une stratégie alliant croissance organique et croissances externes ciblées. Sa connaissance pointue de la finance d’entreprise ainsi que ses compétences commerciales et de l’environnement des matériaux composites seront sans nul doute un soutien solide au développement du Groupe. Ces nouveaux talents enrichissant les compétences nécessaires au déroulement du plan stratégique d’ALTHEORA, sont donc un réel atout dans l’accompagnement de sa croissance et de ses perspectives d’évolution. ALTHEORA est un leader européen de la transformation de matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d’outillage spécifiques dans le BTP (coffret d’électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe pour des secteurs aussi variés et exigeants que l'industrie ferroviaire, l’aéronautique, l’automobile, le médical, les loisirs ou encore le mobilier urbain, ... Il intègre également un laboratoire d'innovations pour co-développer avec ses clients de nouveaux produits répondant aux problématiques d'avenir telles que les nouvelles mobilités ou encore la smart city. ALTHEORA propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses collaborateurs répartis sur 4 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd’hui plus de 500 clients à l’international, et a reçu en 2020 le prix du lauréat de la meilleure innovation dans la catégorie Design et Mobilier des JEC Innovation Awards. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - Code ISIN : FR0000061244 – ALORA Contact / Relations investisseurs

