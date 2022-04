ALTHEORA: Rapport financier annuel 2021

www.altheora.com

2021 aura été pour ALTHEORA, l'année de toutes les évolutions et de tous les changements. En effet, nous nous sommes donné les moyens d'accompagner notre croissance, en modifiant notre organisation, en nous dotant d'un nouveau nom et en définissant un plan stratégique ambitieux :

« Inspirer et mener la reconquête industrielle », c'est la mission qui nous anime chez ALTHEORA.

Avec une conjoncture incertaine et touchée par la crise sanitaire, ALTHEORA a démontré sa résilience. Dans le domaine économique d'abord, le Groupe a su traverser la crise et a poursuivi sa trajectoire dynamique grâce à un modèle solide et équilibré ainsi qu'aux choix stratégiques des cinq dernières années. Ses performances économiques en 2021 démontrent que l'expertise d'ALTHEORA est reconnue par de nombreux secteurs d'activité en particulier ceux en demande de projets plus vertueux.

ALTHEORA a également réalisé de nouvelles avancées en matière de développement durable et d'innovation avec la commercialisation d'un brevet exclusif : GENDZO® Process. Face aux nombreux défis environnementaux et sociétaux, poursuivre nos objectifs et accélérer dans ces domaines est un devoir. Notre plan conduit notre transformation pour devenir la première ETI performante et responsable qui redynamise le tissu industriel en région AURA en créant de la croissance durable.

J'ai grande confiance dans l'avenir d'ALTHEORA. Porté par la vision, l'innovation, le talent et l'engagement de l'ensemble des équipes, une nouvelle ère s'ouvre. Elle s'annonce passionnante.

Bénédicte Durand Directeur Général

sommaire

présentation

Altheora est le leader européen de la trans-formation de matériaux composites notre histoire notre ambition nos valeurs / nos engagements RSE notre écosystème nos métiers ils nous font confiance dans le monde entier nos réalisations

gouvernance

organes d'administration & de direction rémunérations & avantages des dirigeants & administrateurs rapport du président sur le gouvernement d'entreprise & les procédures de contrôle interne notre conseil d'administration contrôle interne informations sur les risques du Groupe conventions réglementées

RSE

notre vision de la responsabilité sociétale d'entreprise notre écosytème RSE notre métier nos parties prenantes et écosystèmes notre modèle d'affaires notre stratégie RSE notre matrice de matérialité

1. réduire notre empreinte environnementale

2. améliorer le bien-être de tous la répartition de nos effectifs

3. agir et communiquer en toute transparence

4. s'impliquer dans l'animation de l'écosystème local

composition du capital informations sur les participations

comptes consolidés

bilan consolidé compte de résultat consolidé tableau de variation des capitaux propres tableau de flux de trésorerie annexe des comptes consolidés annuels

comptes sociaux

cerfa tableau de variation des capitaux propres annexe aux comptes sociaux résultats impôt sur les bénéfices situation fiscale différée et latente résultats de la société au cours des cinq dernières années

2021

l'année de la naissance d'ALTHEORA et de la performance économique

En 2021, face aux enjeux écologiques, sociétaux et économiques de l'industrie, et conscient de ses responsabilités MECELEC Composites a choisi de se restructurer pour accompagner son développement ambitieux en créant ALTHEORA.

Capitaine d'industrie rassemblant des expertises et des savoir-faire métiers issus d'entreprises industrielles françaises, ALTHEORA est né pour accélérer la transformation RSE de l'industrie, animer un écosystème industriel compétitif et éco-responsable en Auvergne Rhône-Alpes, et ainsi créer de la croissance durable et inclusive.

Aujourd'hui, ALTHEORA est un leader européen de la conception et la fabrication de pièces en matériaux polymères destinées à tous les secteurs de l'industrie (mobilité terrestre, énergie, aéronautique, médical…) qui, en dépit du contexte sanitaire et géopolitique, a renoué avec ses performances de 2019.

lancement d'un nouveau plan stratégique 2021-2026

Le contexte de ces deux dernières années a confirmé, voire imposé à ceux qui n'en avaient pas encore pris conscience, que la responsabilité des entreprises industrielles est engagée dans la réussite collective de notre territoire et de notre pays pour les années à venir.

Parce qu'une nouvelle ère industrielle s'est dessinée, ouvrant des perspectives démultipliées pour un acteur industriel habile, le groupe ALTHEORA est entré dans une nouvelle phase de son histoire en écrivant son plan stratégique 2021-2026.

Depuis deux ans, notre Groupe, loin d'avoir été affaibli, a démontré sa force, sa robustesse, son agilité, son expertise et sa résilience.

Bénédicte DURAND,

Directeur Général

2021-2026, mener et inspirer la reconquête industrielle

Baptisé Inspirer & Mener la reconquête industrielle, ce plan s'appuie sur les forces, les valeurs, les singularités du groupe, et une vision claire : « Devenir la 1ère ETI performante et responsable, le leader européen de la conception et de la fabrication de pièces en matériaux polymères, capable de générer de la croissance durable et de contribuer à la réindustrialisation de son territoire ».

Inspirer & Mener la reconquête industrielle confirme un nouvel horizon de croissance profitable et va permettre à ALTHEORA de :