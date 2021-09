ALTHEORA

ALTHEORA: Re?sultats semestriels 2021 - Activite? tre?s dynamique - Poursuite de la croissance



23-Sep-2021 / 18:31 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



communiqué de presse Mauves, le 23 septembre 2021 à 18h Résultats semestriels 2021 Activité très dynamique Poursuite de la croissance En M? S1 2020 publié* 2020 consolidé** S1 2021*** Chiffre d'affaires 11,6 27,8 17,1 EBITDA 0,5 2,2 1,2 Résultat d'Exploitation 0,0 -1,0 0,4 Résultat courant avant impôt -0,1 -1,1 0,3 Résultat net (Part du Groupe) -0,1 -1,2 0,0 *Périmètre 2020 non comparable (Mecelec Composites) ** Comptes consolidés non audités non publiés *** Premier exercice audité et consolidé Excellente dynamique des ventes Au cours du premier semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé, s'est établi à 17,1 M?. Il intègre pour la première fois les sociétés ALTHEORA, ALTHEORA SHIFT, MECELEC COMPOSITES, MC COATING, MPC ROUMANIE et VERDEYEN. Cette performance est notamment portée par le développement des axes stratégiques innovation/RSE/International, le dynamisme des équipes commerciales, et les synergies de la filière sur son territoire. A date, le Groupe confirme disposer d'une visibilité accrue avec d'ores et déjà un carnet de commandes supérieur à 9 M?. Amélioration des indicateurs de rentabilité Grâce à des contrats à plus forte valeur ajoutée intégrant des process industriels optimisés, et une gestion fine de la sélection des fournisseurs, ALTHEORA présente une hausse sensible de sa rentabilité. En dépit de la hausse marquée du coût des matières premières (évolution de +4% de la part achats en S1 2021 ) le résultat d'exploitation progresse de manière sensible. Cette performance est d'autant plus remarquable que le Groupe accélère sa transformation. L'EBITDA s'élève à 1,2 M? soit 7,0% du chiffre d'affaires du premier semestre 2021. Après des charges financières contenues (0,08 M?) et un résultat exceptionnel de - 0,3 M?, le résultat net redevient légèrement positif à +16 K?. Une structure financière maîtrisée et solide Au 30 juin 2021, ALTHEORA affiche des capitaux propres à hauteur de 8,5 M?. La trésorerie nette disponible est de 5,5 M?, intégralement dédiée à la croissance. Des perspectives très favorables, objectifs confirmés Le marché, porté par le besoin de solutions toujours plus innovantes et écoresponsables, et la reprise de l'ensemble des secteurs impactés par la crise sanitaire, devraient accompagner la forte trajectoire de croissance. Ainsi, ALTHEORA entend bien poursuivre sa dynamique de croissance organique tout en accélérant ses efforts de R&D pour améliorer sa performance industrielle. Conformément à sa feuille de route et avec pour objectif d'inspirer et de mener la reconquête industrielle en AURA et en France, le Groupe envisage d'accélérer son développement avec des croissances industrielles ciblées, et des partenariats indispensables au développement de technologies innovantes et complémentaires. A date, grâce à une activité bien orientée et un carnet de commandes rempli, ALTHEORA confirme son objectif de chiffre d'affaires 2021 à 32M?. Prochain RDV le 14 octobre 2021 - Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 ** ANC n°2020-01 - article 121-3 « Un groupe peut présenter un bilan, un compte de résultat et les éléments compris dans l'annexe sans comparatif avec l'exercice précédent dans les cas suivants : groupe prééxistant nouvellement soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés

groupe prééxistant établissant de manière volontaire des comptes consolidés pour la première fois

groupe nouvellement créé » ALTHEORA est un leader européen de la transformation de matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d'outillage spécifiques dans le BTP (coffret d'électricité, gaz, télécoms, eau, .), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe pour des secteurs aussi variés et exigeants que l'industrie ferroviaire, l'aéronautique, l'automobile, le médical, les loisirs ou encore le mobilier urbain, ... Il intègre également un laboratoire d'innovations pour co-développer avec ses clients de nouveaux produits répondant aux problématiques d'avenir telles que les nouvelles mobilités ou encore la smart city. ALTHEORA propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses collaborateurs répartis sur 4 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd'hui plus de 500 clients à l'international, et a reçu en 2020 le prix du lauréat de la meilleure innovation dans la catégorie Design et Mobilier des JEC Innovation Awards. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - Code ISIN : FR0000061244 - ALORA Contact / Relations investisseurs Aelium Finance +33 1 75 77 54 65 altheora@aelium.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



