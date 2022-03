ALTHEORA

ALTHEORA: Résultats annuels 2021 solides - Plan de croissance confirmé



31-Mars-2022 / 19:00 CET/CEST

communiqué de presse Mauves, le 31 mars 2022 à 19h Résultats annuels 2021 solides Plan de croissance confirmé « 2021 signe le retour à la dynamique de croissance du Groupe, amorcée depuis 2017. L'exercice s'est conclu dans la ligne des neuf premiers mois, avec de très bons résultats. La croissance de l'activité est restée soutenue tout au long de l'année, tant dans les volumes que dans la valeur. Les équipes ont su finement gérer les risques inhérents à la conjoncture, que sont notamment l'approvisionnement et le coût des matières premières, réduisant ainsi les effets de l'inflation. Ces résultats démontrent la pertinence et la solidité de notre plan stratégique 2026 « Inspirer & Mener la reconquête industrielle ». Parmi les piliers du plan, l'International accélère, avec un renforcement de l'empreinte du Groupe à travers le monde grâce à des contrats avec de grands comptes pour des projets internationaux. L'innovation n'est pas en reste, avec une R&D en pointe et la commercialisation de Gendzo(R) Process, un brevet exclusif. ALTHEORA aborde 2022 dans de bonnes conditions, avec un carnet de commandes solide à 11,5 M?, versus 8,8 M?, à date, soit une hausse de 30%. Notre ambition, « Devenir la 1ère ETI performante et responsable de la région Auvergne Rhône-Alpes, le leader européen de la conception et de la fabrication de pièces en matériaux composites » est confirmée et nous sommes sur la bonne trajectoire. » Bénédicte Durand - Directeur Général En M? 2021* ALTHEORA (Groupe) 2020** Mecelec Composites Chiffre d'affaires 32,0 25,5 Dont** Altheora Composites Altheora Coating 30,4 1,6 EBITDA 2,8 1,1 Résultat d'Exploitation - 0,2 0 Résultat net (Part du Groupe) -0,2 -0,3 * comptes consolidés et audités ** comptes sociaux publiés et audités Les états financiers consolidés annuels d'ALTHEORA sont établis pour la première fois et de manière volontaire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 selon le règlement 2020-1 du 9 octobre 2020 relatif aux comptes consolidés. Ces derniers ont été arrêtés par le conseil d'administration du 31 mars 2022 qui a autorisé leur publication. Trajectoire de croissance dynamique retrouvée Au cours de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires du Groupe ALTHEORA a fortement progressé sous les effets combinés de volumes en hausse, et de projets d'un portefeuille de grands comptes répondant parfaitement aux aspirations des clients en matière d'innovation, de durabilité, et d'écoresponsabilité. ALTHEORA Composites confirme sa position d'entité moteur, avec une contribution de 30,4 M?, grâce notamment au succès remarquable des secteurs de la Mobilité et des Sports et Loisirs. Le marché historique de la Distribution, renforce ses positions. Des résultats solides Les résultats sont les reflets d'une activité très soutenue tout au long de l'année, alliant une fine maîtrise des ressources, une innovation toujours en pointe, mais impacté par les effets persistants de la crise sanitaire. L'EBITDA s'établit à 2,8 M?, et le résultat d'exploitation à -0,2 M?. Après la prise en compte notamment du résultat financier de -0,1 M?, du résultat exceptionnel de -0,5 M?, et d'une charge d'impôt de 0,7 M?, le résultat net (part du Groupe) s'élève à -0,2 M?. La trésorerie nette à la clôture s'établit à 3,7 M?. Un plan de croissance confirmé Grâce à un outil industriel modernisé, une politique de R&D très forte, et une orientation de nos marchés vers l'international, Altheora est serein quant aux perspectives 2022. Porté par d'importants besoins en matériaux composites, le Groupe reste toutefois prudent, conscient de la crise sanitaire qui perdure, de la situation géopolitique et de ses effets indirects sur le coût des matières et les problématiques d'approvisionnement. 2022 signe l'accélération de la mise en ?uvre de notre stratégie avec l'agrandissement du site de Mauves pour répondre à la forte hausse des commandes. Notre R&D de pointe offre au Groupe son premier brevet, qui devrait rapidement se traduire par de nombreux projets. Enfin, le Groupe reste attentif aux opportunités de croissances externes. Fort d'un début d'année soutenu, d'un business model résilient, le Groupe reste confiant quant à l'exécution de sa feuille de route et confirme son plan de croissance. ALTHEORA est un leader européen de la transformation de matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d'outillage spécifiques dans le BTP (coffret d'électricité, gaz, télécoms, eau, .), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe pour des secteurs aussi variés et exigeants que l'industrie ferroviaire, l'aéronautique, l'automobile, le médical, les loisirs ou encore le mobilier urbain, ... Il intègre également un laboratoire d'innovations pour co-développer avec ses clients de nouveaux produits répondant aux problématiques d'avenir telles que les nouvelles mobilités ou encore la smart city. ALTHEORA propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses collaborateurs répartis sur 4 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd'hui plus de 500 clients à l'international, et a reçu en 2020 le prix du lauréat de la meilleure innovation dans la catégorie Design et Mobilier des JEC Innovation Awards. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - Code ISIN : FR0000061244 - ALORA Contact / Relations investisseurs Aelium FInance

