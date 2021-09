ALTHEORA

02-Sep-2021 / 18:00 CET/CEST

communiqué de presse Mauves, le 2 septembre 2021 à 18h00 ALTHEORA au salon Global Industrie ALTHEORA, leader français de la transformation de matières composites, annonce sa participation du 6 au 9 septembre 2021, au salon Global Industrie à Eurexpo, le grand rendez-vous international de l'industrie en France qui sera inauguré par Jean Castex, Premier Ministre, Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie et des Finances, et Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée chargée de l'Industrie. Fort d'un savoir-faire bientôt centenaire, ALTHEORA accompagne les industriels en proposant des solutions innovantes et responsables, leur permettant de relever les défis technologiques auxquels ils sont confrontés. La demande en matériaux composites, naturels et recyclables augmente considérablement depuis plusieurs années. Dans ce contexte, ALTHEORA dévoilera sur son stand, l'iconique colonne Morris JC DECAUX réalisé à partir de fibres de lin, le premier toit profilé en composites de camping-cars Trigano, ainsi qu'un capot réalisé pour AGCO - Groupe Massey Ferguson, conçus et fabriqués en région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour échanger avec l'équipe et découvrir leurs innovations, rendez-vous sur le stand 5B110. ALTHEORA est le leader français de la transformation de matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d'outillage spécifiques dans le BTP (coffret d'électricité, gaz, télécoms, eau, .), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe pour des secteurs aussi variés et exigeants que l'industrie ferroviaire, l'aéronautique, l'automobile, le médical, les loisirs ou encore le mobilier urbain. Il intègre également un laboratoire d'innovations pour co-développer avec ses clients de nouveaux produits répondant aux problématiques d'avenir telles que les nouvelles mobilités ou encore la smart city. ALTHEORA propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses collaborateurs répartis sur 4 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd'hui plus de 500 clients à l'international, et a reçu en 2020 le prix du lauréat de la meilleure innovation dans la catégorie Design et Mobilier des JEC Innovation Awards. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - Code ISIN : FR0000061244 - ALORA Contact / Relations investisseurs Aelium Finance +33 1 75 77 54 65 altheora@aelium.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



