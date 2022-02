Altheora dévoile le palmarès de la première édition des « BOOSTERS »

Altheora Shift, l'accélérateur d'innovation du Groupe Altheora, annonce les lauréats de son premier appel à projets industriels autour des matériaux composites, les Boosters. Pour « dénicher » les projets industriels de demain et accélérer la 4e révolution industrielle, le Groupe a divisé son concours en deux catégories : les Boosters'In, visant les projets industriels en phase d'études, et les Boosters'Up, pour les startups en phase de pré-industrialisation.

Les projets lauréats sont :

Pour les Boosters'In, la société Caerostris :

L'entreprise a pour vocation de mettre sur le marché son innovation « Wall E+ », le premier système structurel pour le gros ?uvre à Énergie positive (E+). Il révolutionne le secteur du bâtiment par sa circularité, tout en en accélérant la construction et allégeant l'impact environnemental du bâti.

Pour les Boosters'Up, la société Ceercle :

La startup a pour ambition de devenir la marque de référence des jardinières et jardiniers urbains en Europe. Elle conçoit et distribue online des potagers urbains autofertiles chez les citadins dont les futurs contenants seront fabriqués en composites biosourcés.

Des lauréats tournés vers des pratiques éco-responsables

Créé en mars 2021 et dirigé par Bénédicte Durand, le Groupe Altheora comprend trois pôles de compétences : Altheora Composites, Altheora Coating et Altheora Shift.

Avec ce dernier pôle, Altheora s'est donné pour mission d'accélérer l'innovation et de soutenir les projets industriels en leur permettant de bénéficier de l'ensemble de l'expertise du Groupe. Ainsi, Altheora Shift a lancé la première édition des « Boosters », un appel à projets industriels innovants et durables visant à sourcer les innovations composites qui porteront l'industrie de demain, divisé en deux catégories les Boosters'In et Boosters'Up.

Après un examen méticuleux de l'ensemble des dossiers, les délibérations du jury, composé d'experts internes au Groupe ou de référents dans leur domaine tels que Markus Sandmayr, Directeur Général France BLEDINA ou Augustin Boulot, Délégué Général B LAB France (certification BCorp), ont conduit à la sélection de deux projets :

Caerostris : l'entreprise a pour vocation de mettre sur le marché des matériaux et systèmes constructifs innovants conçus à partir de composites à hautes performances. C'est dans ce cadre que Caerostris travaille son innovation « Wall E+ », le premier système structurel pour le gros ?uvre à Énergie positive (E+). Il révolutionne le secteur du bâtiment par sa circularité, tout en en accélérant la construction et allégeant l'impact environnemental du bâti. Cette innovation permet également de simplifier la captation des Energies Renouvelables (EnR) par l'ajout de composants de collecte intégrés au système constructif porteur.

Ceercle : la mission de Ceercle est de démocratiser l'accès à la culture agricole en ville. A la croisée de l'agriculture urbaine et de l'économie circulaire, Ceercle propose une solution 100% packagée pensée pour les terrasses et balcons : potager composteur, terreau, vers et jeunes pousses prêtes à planter et livrés à domicile au fil des saisons. La startup embrasse tous les codes des DNVB ( Digital Native Vertical Brand ) : une production éco-conçue, un modèle " direct-to-consumer ", une stratégie de contenus pédagogiques et ludiques, adossée à une communauté engagée.

Présidente d'honneur du jury, Bénédicte Durand, Directeur Général du Groupe Altheora déclare : « Tout d'abord, je tiens à remercier celles et ceux qui ont participé à cette première édition des Boosters. Nous sommes ravis qu'un jury d'experts sélectionné par Altheora Shift ait pu sélectionner ces deux projets. En effet, Caerostris et Ceercle incarnent ce que nous souhaitons faire pour Altheora : fédérer un écosystème d'industriels où les synergies servent l'innovation et l'éco-responsabilité de chacun. Nous allons désormais nous atteler, grâce à l'ensemble des expertises du Groupe, à accompagner le mieux et le plus loin possible ces deux entreprises. »

Une collaboration à long terme

À la suite de cette sélection, une dotation va être attribuée aux deux lauréats. Caerostris, vainqueur des Boosters'In, remporte une dotation d'une valeur de 100 000 euros de participation au développement et à l'industrialisation du projet. Ceercle, vainqueur des Boosters'Up, remporte une dotation d'une valeur de 50 000 euros d'accompagnement stratégique et d'appui à l'industrialisation de la solution.

« Nous souhaitions depuis quelque temps prouver que notre système constructif pouvait se passer de fondations. Notre solution vise à ne plus artificialiser les sols avec du béton. L'opportunité de participer aux Boosters était donc une évidence pour nous car la thématique était d'associer les composites à la création d'un monde plus vertueux. Nous sommes flattés et très heureux d'avoir remporté ce prix, et surtout de voir notre idée validée par des experts réputés du monde des composites. Nous avons d'ores et déjà entamé notre collaboration notamment sur le design et la conception complète du produit » se félicite Laurent Destouches, Cofondateur de Caerostris.

« Ceercle vise à devenir la marque de référence du jardinier urbain à l'échelle européenne en mettant en place une offre complète et un cercle vertueux autour de notre potager/composteur qui permet aux citadins de transformer leurs biodéchets en alimentation. Les Boosters nous offrent l'opportunité d'être accompagnés en vue de l'industrialisation de nos produits et du développement de nos différentes gammes. L'expérience industrielle du groupe Altheora, ses valeurs et son implantation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été des facteurs importants pour nous dans notre souhait de candidater à cet appel à projets. L'accompagnement d'Altheora Shift va nous permettre de travailler sur la faisabilité, le prototypage, l'industrialisation de nos solutions et bénéficier de l'expertise du Groupe sur la propriété industrielle », précisent Marie Esquelisse et Charles Lambert, Cofondateurs de Ceercle.

ALTHEORA est un leader européen de la transformation de matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d'outillage spécifiques dans le BTP (coffret d'électricité, gaz, télécoms, eau, .), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe pour des secteurs aussi variés et exigeants que l'industrie ferroviaire, l'aéronautique, l'automobile, le médical, les loisirs ou encore le mobilier urbain, ... Il intègre également un laboratoire d'innovations pour co-développer avec ses clients de nouveaux produits répondant aux problématiques d'avenir telles que les nouvelles mobilités ou encore la smart city.

ALTHEORA propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses collaborateurs répartis sur 4 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd'hui plus de 500 clients à l'international, et a reçu en 2020 le prix du lauréat de la meilleure innovation dans la catégorie Design et Mobilier des JEC Innovation Awards.

La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - Code ISIN : FR0000061244 - ALORA

