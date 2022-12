ALTHEORA

ALTHEORA réalise avec succès une levée de fonds d’un montant global de 6,71 millions d’euros



09-Déc-2022 / 08:45 CET/CEST

communiqué de presse Mauves, le 9 décembre 2022 à 8h45 ALTHEORA réalise avec succès une levée de fonds d’un montant global de 6,71 millions d’euros Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), annonce le succès de son augmentation de capital d’un montant total de 6,71 M€, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des investisseurs institutionnels pour 6,17 M€ et des particuliers via la plateforme PrimaryBid pour 0,54M€ (l’« Opération »). Bénédicte Durand, Directrice Générale d’Altheora déclare : « Cette opération est une nouvelle étape franchie avec succès par ALTHEORA. Elle nous donne de nouveaux moyens pour accélérer le déploiement de notre feuille de route, avec en ligne de mire notre objectif de 100 M€. Je remercie tous les investisseurs et nos conseils qui nous accompagnent dans l’écriture de ces nouvelles pages de notre belle histoire ». Pour rappel, l’Opération avait pour objectif de soutenir le plan stratégique d'ALTHEORA, "Inspirer et mener la reconquête industrielle" couvrant la période 2021-2026. Dans le cadre de ce plan stratégique, qui mixe croissance organique et croissance externe, ALTHEORA a annoncé être entré en négociation exclusive en vue de l'acquisition de 100% du capital d’une société experte en développement et production de pièces en injection thermoplastique de grand format, dans un communiqué de presse en date du 30 novembre 2022 (« ALTHEORA entre en négociation exclusive en vue d’une acquisition »). L'augmentation de capital est destinée à : Financer l’acquisition

Renforcer les fonds propres Elle est associée à la mise en place : d'une dette bancaire d'un montant de 3 M€, souscrite auprès de la BPI et de Arkéa d’une maturité de 7 ans

de l’émission d’obligations convertibles dont les caractéristiques sont en cours de finalisation. L’Opération a été mise en œuvre en vertu des 1ère et 2ème résolutions de l’Assemblée Générale du 1er décembre 2022, à un prix de 1,17 € par action, représentant une décote de 14,51 % par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours des vingt dernières séances de Bourse précédant sa fixation et de 9,30 % par rapport au cours de clôture du 8 décembre 2022. L'Opération d'un montant total, prime d'émission incluse, de 6,71M€, a été réalisée par émission, sans droit préférentiel de souscription, de 5.732.986 actions nouvelles ordinaires, représentant 73,54% du capital existant de la Société avant l’Opération, dans le cadre : - d’une émission au profit de sociétés d'investissement, fonds d’investissement, investisseurs institutionnels, holdings d’investissement et sociétés de gestion d’actifs financiers, de droit français ou de droit étranger, d’un montant (prime d’émission incluse) de 6,17M€, par émission de 5.272.645 actions nouvelles (l’« Emission Réservée à une Catégorie de Bénéficiaires ») ; et - d’une offre au public destinée aux particuliers via la plateforme PrimaryBid, d’un montant (prime d’émission incluse) de 0,54M€, par émission de 460.341 actions nouvelles. MC Partners, holding regroupant la majorité des membres du concert, s’étant engagé à souscrire dans le cadre de l’Opération à hauteur d’un maximum de 2M€ par compensation de créances, été servi à hauteur de sa demande. Le règlement-livraison et l’admission aux négociations de ces actions nouvelles sur Euronext Growth interviendront le 13 décembre 2022. Les actions nouvellement émises seront assimilées aux actions existantes et porteront jouissance immédiate sur le marché Euronext Growth sous le code ISIN FR0000061244 - ALORA. Ces actions nouvelles représenteront 73,54% du capital social de la Société avant l’Opération et 42,38% du capital social de la Société après l’Opération. A l'issue du règlement-livraison de l'Opération, le capital social de la Société, d’un montant de 13.528.334€, sera composé de 13.528.334 actions. La répartition de l’actionnariat de la Société, avant réalisation de l’Opération, était la suivante :

Actionnaire Nombre d'actions détenues % du capital Nombre de droits de vote % des DDV MP DELOCHE & ASSOCIES 1 472 651 18,90% 2 273 986 22,20% MC PARTNERS 1 424 282 18,30% 1 907 106 18,60% HELEA FINANCIÈRE 525 873 6,70% 788 589 7,70% Autres membres du Concert 1 008 685 12,90% 1 877 355 18,30% Sous-total Concert 4 431 491 56,8% 6 847 036 66,8% Auto-contrôle 11 000 0,10% 0 0,00% Flottant 3 352 857 43,00% 3 401 877 33,20% TOTAL 7 795 348 100% 10 248 913 100% La répartition de l’actionnariat de la Société, à l’issue de l’Opération, sera la suivante : Actionnaire Nombre d'actions détenues % du capital Nombre de droits de vote % des DDV MP DELOCHE & ASSOCIES 1 472 651 10,89% 2 273 986 14,23% MC PARTNERS 3 133 683 23,16% 3 616 507 22,63% HELEA FINANCIÈRE 525 873 3,89% 788 589 4,93% Autres membres du Concert 1 008 685 7,46% 1 877 355 11,75% Sous-total Concert 6 140 892 45,39% 8 556 437 53,54% Auto-contrôle 11 000 0,08% 0 0,00% Flottant 7 376 442 54,53% 7 425 462 46,46% TOTAL 13 528 334 100% 15 981 899 100% Intermédiaires financiers Euroland Corporate a agi en tant que conseil dans le cadre de cette opération et Banque Delubac & Cie en tant que Prestataire de Services d’Investissement - Teneur de livre. Dans le cadre de l’Offre PrimaryBid, les investisseurs ont pu souscrire à l’offre via les partenaires de PrimaryBid mentionnés sur le site de PrimaryBid (https://primarybid.fr/). Prospectus Conformément aux dispositions de l’article 211-3 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et des articles 1.4 et 3 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, l’Opération n’a pas donné lieu à un prospectus approuvé par l’AMF. ALTHEORA est un leader européen de la transformation de matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d’outillage spécifiques dans le BTP (coffret d’électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe pour des secteurs aussi variés et exigeants que l'industrie ferroviaire, l’aéronautique, l’automobile, le médical, les loisirs ou encore le mobilier urbain, ... Il intègre également un laboratoire d'innovations pour co-développer avec ses clients de nouveaux produits répondant aux problématiques d'avenir telles que les nouvelles mobilités ou encore la smart city. ALTHEORA propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses collaborateurs répartis sur 4 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd’hui plus de 500 clients à l’international, et a reçu en 2020 le prix du lauréat de la meilleure innovation dans la catégorie Design et Mobilier des JEC Innovation Awards. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - Code ISIN : FR0000061244 – ALORA Contact / Relations investisseurs Aelium Finance +33 1 75 77 54 65 altheora@aelium.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



