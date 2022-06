Mauves, le 21 juin 2022

Altheora renforce sa structure pour répondre aux enjeux industriels de demain

Le Groupe Altheora a annoncé en 2021 son plan stratégique 2021-2026, baptisé Inspirer & Mener la reconquête industrielle. Ce plan s’appuie sur les forces, les valeurs, les singularités du groupe et une vision claire : « devenir la 1ère ETI performante et responsable de la région Auvergne Rhône-Alpes : le leader européen de la conception et de la fabrication de pièces en matériaux composites, capable de générer de la croissance durable et de contribuer à la réindustrialisation de son territoire ».

Afin de renforcer son développement et d’atteindre l’objectif d’un chiffre d’affaires de 100 M€ d’ici 2026, Altheora a procédé à des recrutements sur des fonctions clés.

Sylvie CLAIRET est nommée Directrice de la Performance Sociale au sein du Groupe Altheora

Diplômée de l’IAE Lyon, School of Management, Sylvie Clairet a acquis au cours des 20 ans passés dans une ESN (entreprise de services numériques) à croissance exponentielle, la conviction que la performance sociale augmente systématiquement la performance économique des entreprises. Pour les 350 collaborateurs devenus 16 000 au cours des années, elle a conduit l’intégration des croissances externes, l’harmonisation des régimes et la structuration induite par les réorganisations dues aux phases d’évolution mais aussi l’implémentation des avantages sociaux et des systèmes de rémunération. En juin 2022, elle a intégré Altheora en tant que Directrice de la Performance Sociale pour accompagner le fort développement du Groupe.

Daniele POLICHETTI est nommé Responsable du Site de Mauves (07) de Mecelec Composites, société du Groupe Altheora

Diplômé d’une école d’ingénieur en Génie Industriel, en partenariat avec l’école des Mines de Saint Etienne, Daniele Polichetti a développé son expertise des pièces de structure et de carrosserie en composites et thermoplastiques principalement dans le secteur automobile. Sa connaissance de l’ensemble des métiers de la transformation - du développement à la gestion de projet, des méthodes à l’industrialisation - l’a naturellement conduit à prendre la responsabilité de différents sites de production avec succès depuis 7 ans. Il a intégré le groupe Altheora en mars 2022 au sein de la société Mecelec Composites pour prendre la responsabilité du site historique du Groupe à Mauves.

Fabrice MAGONI est nommé Responsable Industrialisation du Site de Mauves (07) de Mecelec Composites et Responsable des Bonnes Pratiques du Groupe Altheora

Diplômé d’un DUT génie mécanique et productique, Fabrice Magoni a complété sa formation d’une spécialisation « mise en œuvre des matériaux composites ». Responsable d’un atelier de prototypage de ski de glisse pour une marque mondialement reconnue, pendant 10 ans, il a ensuite choisi de transmettre son savoir-faire en dirigeant Compositec, institut de formation aux métiers du composites pour les secteurs automobile, aéronautique, ou nautisme. Responsable du Développement, de l'Industrialisation, et de la Qualité Opérationnelle dans une entreprise spécialistes des pièces isolantes pendant 9 ans, il y a acquis une connaissance pointue des secteurs électrique et ferroviaire. Depuis mars 2022 dans le Groupe Altheora, il est Responsable industrialisation du site Mecelec Composites de Mauves et Responsable des Bonnes Pratiques pour l’ensemble du Groupe.

Nicolas BESSON est nommé Responsable Supply Chain du Groupe Altheora

Issu d’un double cursus de formation, Ingénieur et Gestion, et passionné depuis toujours par la performance des flux industriels, Nicolas Besson a fait évoluer sa carrière dans des secteurs aussi variés que le packaging (Demand Team Manager), le parfum (Global demand and supply planning coordinator) ou l’ameublement (Responsable supply chain), des PME aux Groupes Internationaux. Expert depuis 20 ans de l’ensemble des problématiques liées à la supply chain de l’amont à l’aval (mise en place et développement d’outils et processus performants, SnOP, WMS, …), il a pour mission depuis fin 2021, d’organiser les ressources, les moyens et les processus, nécessaires à une supply chain agile et robuste pour l’ensemble du Groupe Altheora.

Bénédicte Durand, Directeur Général du groupe Altheora : « A l’écoute du marché, Altheora en anticipe les évolutions et s’adapte avec agilité. Cette nouvelle organisation va nous permettre d’aborder les défis des prochaines années et ainsi atteindre pleinement les objectifs que nous nous sommes fixés. Je me félicite de pouvoir compter sur des femmes et des hommes de talent qui permettent au groupe d’aborder l’avenir avec sérénité ».

ALTHEORA est un leader européen de la transformation de matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d’outillage spécifiques dans le BTP (coffret d’électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe pour des secteurs aussi variés et exigeants que l'industrie ferroviaire, l’aéronautique, l’automobile, le médical, les loisirs ou encore le mobilier urbain, ... Il intègre également un laboratoire d'innovations pour co-développer avec ses clients de nouveaux produits répondant aux problématiques d'avenir telles que les nouvelles mobilités ou encore la smart city.

ALTHEORA propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses collaborateurs répartis sur 4 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd’hui plus de 500 clients à l’international, et a reçu en 2020 le prix du lauréat de la meilleure innovation dans la catégorie Design et Mobilier des JEC Innovation Awards.

La société est cotée sur EURONEXT GROWTH - Code ISIN : FR0000061244 – ALORA



