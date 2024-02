Altheora est un équipementier industriel, leader européen de la conception et la fabrication de pièces en matériaux composites et polymères de nouvelle génération. Ses solutions intégrées à haute valeur ajoutée répondent aux enjeux actuels et d'avenir de l'industrie, tels que la mobilité décarbonée (ferroviaire, poids lourds & bus, aéronautique) ou encore la construction durable (travaux publics, bâtiment, sports & loisirs). L'activité s'organise autour de 4 pôles de compétences : - Altheora Shift : le laboratoire d'innovations du groupe, intégrant le Bureau d'Etudes et la Recherche & Développement ; - Altheora Composites : leader de la transformation des matériaux composites et de la fabrication de fonctions industrielles complexes ; - Altheora Injection : spécialiste de l'injection thermoplastique de haute technicité ou grand format ; - Altheora Coating : spécialiste de la peinture et du parachèvement des pièces industrielles. Avec 5 usines en région Auvergne-Rhône-Alpes, Altheora joue un rôle essentiel dans la revitalisation industrielle de la France et la décarbonation. En plus de sa capacité à accompagner ses clients dans l'éco-conception de leurs produits, Altheora place l'innovation au coeur de son engagement dans la transition vers une économie plus respectueuse de l'environnement.

Secteur Chimie de spécialité