Altheora : dépose un brevet sur le procédé Gendzo Process

Altheora Shift, l'accélérateur d'innovation du Groupe Altheora, annonce le dépôt en brevet et la création de GENDZO PROCESS, un procédé hybride exclusif permettant de créer des pièces à valeurs et performances augmentées.



Selon Altheora, il s'agit d'une 'alternative innovante et efficace aux pièces de forme aux propriétés structurelles de grandes dimensions pour notamment les secteurs de l'automobile et du transport'.



En hybridant les procédés et matériaux classiques, GENDZO PROCESS® crée des pièces à valeurs et performances augmentées, poursuit la société.





