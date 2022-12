Altheora : finalise une émission obligataire de 3,6 ME

Le Groupe Altheora annonce la finalisation d'un contrat d'émission d'obligations convertibles pour un montant global de 3,6 ME auprès de deux investisseurs, à savoir Nextstage AM et Vatel Capital.L'Opération s'inscrit dans le financement global destiné à soutenir le planstratégique Altheora, couvrant la période 2021-2026. Le Groupe indique viser un chiffre d'affaires de 100 ME à horizon 2026.Dans le cadre de son plan stratégique, qui mixe croissance organique et croissance externe, Altheora a notamment annoncé le 20 décembre avoir acquis 100% du capital de Chris-France Plastiques, une société experte en développement et production de pièces en injection thermoplastique de grand format.Altheora précise que cette émission d'obligations convertibles est associée à la mise en place :• d'une dette bancaire d'un montant de 3 ME, souscrite auprès de la BPI etde Arkéa d'une maturité de 7 ans• d'une augmentation de capital de 6,7 MECopyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.