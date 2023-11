AlTi Global, Inc. est un gestionnaire mondial de patrimoine et d'actifs qui offre aux entrepreneurs, aux familles multigénérationnelles, aux institutions et aux leaders émergents des capacités fiduciaires ainsi que des stratégies d'investissement alternatives et des services de conseil. La société opère à travers deux segments : La gestion de patrimoine et la gestion d'actifs. Le secteur de la gestion de patrimoine comprend les services de gestion d'investissement et de conseil, les services fiduciaires et administratifs, et les services de family office. Sa clientèle de gestion de patrimoine comprend des particuliers fortunés, des familles, des bureaux familiaux uniques, des fondations et des fonds de dotation dans le monde entier. Le segment de la gestion d'actifs comprend la plateforme d'alternatives, l'immobilier public et privé (y compris le co-investissement) et les activités de banque d'affaires. La plateforme d'alternatives représente l'activité TIG, qui est un gestionnaire d'actifs alternatifs. Son activité immobilière comprend des services de gestion de fonds ainsi que des solutions de co-investissement. Elle possède également une division de banque d'affaires.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds